Kolumne Lomo – Bitte kein Pyjama-Origami Zimmerservice ist doch eigentlich was ganz Schönes – aber irgendwie auch ganz schön intim. Für unseren Kolumnist ein Grund zu fragen: Was denkt das Hotel eigentlich von mir? Johannes Binotto

Betten machen ist ja das eine. Aber was, wenn das Hotelzimmer mehr preisgibt, als einem lieb ist? Foto: Keystone

Aufgrund der aktuellen Situation halte ich es ja weder für sinnvoll noch hab ich persönlich irgendwelche Lust zu verreisen. Also reise ich stattdessen im Kopf. Ich reise mit Alexander von Humboldt nach Südamerika, mit Calamity Jane durch den Wilden Westen und mit Kapitän Nemo durch die Tiefsee. Oder ich erinnere mich an all die Orte, die ich in vergangenen Jahren besucht habe, und insbesondere auch an die Hotels. Eines ist mir dabei ganz besonders in Erinnerung geblieben – im österreichischen Klagenfurt, und zwar nicht wegen der Umgebung und Ausstattung des Hotels (wobei beides durchaus beachtlich war), sondern wegen dem Zimmerservice.

Dieser hat nämlich, während ich tagsüber weg war, nicht nur das Bett gemacht, wie man es ja auch sonst von Hotels kennt, sondern hat sich dabei ganz besondere Mühe mit meinem Pyjama gegeben. Dieses lag nämlich bei meiner Rückkehr nicht einfach unter, sondern – zu einer Art Blume oder Schmetterling gefaltet – auf der Decke. Wers nicht glaubt, kann bei der Zeitungsredaktion nachfragen: Es existieren Beweisfotos.

«Zu wissen, dass da jemand eigens mein bettwarmes ausgeleiertes Pischi zu einem aufwendigen Faltbild drapiert hat … Ohalätz!» Johannes Binotto, «Landbote»-Kolumnist

Das hatte sich wohl das Hotelmanagement als besonders edles und originelles Detail ausgedacht, und tatsächlich überraschte mich der Anblick zutiefst. Jedoch eher unangenehm. Ich weiss ja nicht, wie Sie es haben, aber mir ist sowieso die Vorstellung immer ein wenig peinlich, dass das Hotelpersonal mit meinen gebrauchten Kleidern konfrontiert ist. Zu wissen, dass da jemand eigens mein bettwarmes ausgeleiertes Pischi zu einem aufwendigen Faltbild drapiert hat … Ohalätz!

Ich hätte ja schon früher mitunter im Hotel am liebsten sämtliche Wäsche in meinem Koffer eingeschlossen, damit auch ja niemand sich damit abgeben muss. Seit Klagenfurt überlege ich mir nun aber regelmässig, ob ich nicht mein Pyjama ohnehin am besten vernichten oder am besten gar nicht mehr ausziehen, sondern unter den Strassenkleidern weitertragen soll, um so garantiert zu verhindern, dass jemals wieder jemand aus ihm Dekorationsfiguren falten muss.

Was aber denkt dann das Personal, wenn im verlassenen Zimmer kein Nachtgewand vorhanden ist? Vielleicht, dass ich fudiblutt schlafe? Auch das möchte ich nicht, dass das Hotel so was denkt. Was also tun? Vielleicht hänge ich in Zukunft auf Reisen neben dem «Bitte nicht stören» immer auch noch ein «Bitte kein Origami»-Schild an die Türfalle des Hotelzimmers.