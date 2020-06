Gartenstadt Winterthur – «Bitte lassen Sie die Malven stehen» Grundsätzlich hat die Stadt nichts gegen Guerilla-Gärtner. Sie lässt aber auch nicht alle Pflanzen stehen. Delia Bachmann

Mit Botschaften an den Baumstämmen wandten sich Guerilla-Gärtner an Stadtgrün. Foto: dba

Offenbar geht im Geiselweidquartier ein Guerilla-Gärtner um. Mit Reissnägeln hat der oder die Unbekannte eine Botschaft an mindestens zwei Bäumen in der Palmstrasse befestigt: «Liebes Stadtgrün, bitte lassen Sie die Malven stehen», heisst es da auf den laminierten Zettelchen. Bei der Art handelt es sich um Stockrosen, die auch das Markenzeichen von Maurice Maggi sind. In Zürich sorgt der Guerilla-Gärtner der ersten Stunde mit seinen Malven seit den Achtzigern für blumige Akzente im Stadtbild.