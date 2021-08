Stadel bei Winterthur – Bitte nichts am Dorfbild ändern In der Aussenwacht Stadel bei Winterthur soll ein Wirtshaus einer Überbauung weichen. Doch die Bauherren haben die Rechnung ohne die Denkmalpflege gemacht. Michael Graf

Eine «eindrückliche Erscheinung» im historisch intakten Ortskern sei das ehemalige Restaurant Frohsinn in Stadel, findet das Baurekursgericht. Dazu gehört auch der «grosszügige Freiraum» davor, der heute als Parkplatz für Occasionsautos genutzt wird. Foto: Madeleine Schoder

Es war auch Wut dabei: Am 5. Mai schaltete der Generalunternehmer Lerch & Partner in dieser Zeitung ein ganzseitiges Inserat, in dem auch ein Projekt in der Aussenwacht Stadel angekündigt wurde. Allerdings durchgestrichen, mit dem Vermerk: «Denkmalpflege Winterthur verhindert eine zonenkonforme Überbauung». Auf der Website, Rubrik «Immobilientraum», ist das Projekt immer noch so tituliert.

Die Visualisierung zeigt ein unauffälliges dreistöckiges Mehrfamilienhaus mit Satteldach und Holzbalkonen vor einem älteren Haus mit grünen Fensterläden. Warum darf dieses Projekt nicht sein?