Kolumne Stadtverbesserer – Bitte sauber anschreiben. Merci. Unser Kolumnist wird in Bäckereien systematisch gedemütigt und klagt an. Michael Graf

Ich hätte gerne ein … äh… Dingsbums. Im Bild: Aragoste. Hätten Sie’s gewusst? Foto: Tamedia

Das liebste Bürogerät des Stadtverbesserers ist ein Etikettendrucker, Marke Brother. Er spuckt sauber beschriftete Klebestreifen aus, mit denen die Welt ordentlicher wird. «Basmatireis» steht auf dem Tupperware im Vorratsschrank, oder «Rohrohrzucker [sic]».

Um die Welt zu beschreiben muss man schreiben, das steckt ja schon im Wort drin. Wo diese Orientierung fehlt, wird's unangenehm. Die Bäckerei in der Nachbarschaft des Stadtverbesserers prüft täglich dessen Geduld, indem sie ihre Backwaren grundsätzlich unangeschrieben ins Regal legt. «Ich hätte gerne so ein Körnerbrötli», sagt der Stadtverbesserer. «Meinen Sie vielleicht das Dinkel-Chia-Brötli?» fragt die Verkäuferin mit geheucheltem Unverständnis. Sie selbst trägt als einzige ein Namensschild, vermutlich aus Bosheit. «Und so einen Kuchen-Mond.» «Ein Schoggi-Bögli wollen Sie», korrigiert sie und lacht ungläubig. Wahrscheinlich erzählt sie zuhause, dass die Kunden immer dümmer werden. Kennt nicht mal das Schoggi-Bögli!

Wie viel einfacher wäre das Leben, wenn alles säuberlich beschriftet wäre! Am liebsten auch Menschen. Zum Beispiel Verwandte grossen Familienfeiern. Und eben, Backwaren. Beim Flughafenbeck gibt es eine Schokoschaumspeise, die sich spiralförmig nach oben verjüngt und zwei Smarties-Augen hat, wie das Kackhaufen-Emoji. «Einen… äh… äääh… Mohrenkopf.» Auch falsch, aber es schien für eine Sekunde das kleinere Übel.