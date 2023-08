Kolumne Kulturperle – Bittere Wahrheiten und fröhlicher Soul Das erste Wochenende der Musikfestwochen klingt am Sonntag mit komplexen Folk-Songs des in Los Angeles lebenden Singer-Songwriters Christian Lee Hutson aus. Helmut Dworschak

Der Singer/Songwriter Christian Lee Hutson aus Los Angeles. Foto: PD

Man müsse eine Lüge nur oft genug wiederholen, dann werde sie wahr, behauptet Christian Lee Hutson im Song «Rubberneckers». Solchen bitteren Einsichten begegnet man auf seinem 2022 erschienenen Album «Quitters» oft. Der 1990 geborene Singer/Songwriter aus LA gibt sich desillusioniert – der Albumname bedeutet so viel wie «Aussteiger».

Die Musik ist indes heiterer, als die Texte vermuten lassen. Sie bewegt sich zwischen luftig-verspielten Melodien, satter Euphorie und dramatischer Düsternis. Daraus resultiert eine ambivalente Stimmung, die anregend wirkt und mit ihrer bittersüssen Melancholie zugleich eine beruhigende Wirkung hat. Man hört dem Album an, dass es von Conor Oberst und Phoebe Bridgers produziert wurde.

Dass das funktioniert, liegt nicht zuletzt an der warmen, einnehmenden Stimme des 1990 geborenen Musikers, dessen Lieder ein wenig an Mark Oliver Everett von den Eels erinnern. Hutsons Auftritt am Sonntagabend auf der kleinen Kirchplatz-Bühne ist ein Höhepunkt im neuntägigen kostenlosen Festival-Programm.

Zur selben Zeit spielt auf der grossen Bühne in der Steinberggasse Jalen Ngonda. Der aus den USA stammende Soulsänger, der seit 2014 in Liverpool lebt, orientiert sich an Soullegenden wie Otis Redding; der erste Song «Come Around and Love Me» auf dem gleichnamigen Album erinnert ausserdem an den Klassiker «What’s Going On» von Marvin Gaye. Früh liess sich Ngonda von der vielfältigen Plattensammlung seines Vaters inspirieren. Dort fand er vieles, von Jazz über Hip-Hop und Soul bis hin zur Klassik. Ngonda verfügt über eine feine, ausserordentlich agile Stimme, und seine fröhliche Musik ist voller freudiger Erwartung.

Bereits am Nachmittag kommt Max Berend mit dem Tabula Musica Orchestra auf die Kirchplatz-Bühne. Die Band besteht zur Hälfte aus Musikerinnen und Musikern mit Behinderung, das Konzert wird zudem in die Gebärdensprache übersetzt. Die Frage der Zugehörigkeit prägt die Biografie des 1992 in Davos als Sohn niederländischer Eltern geborenen Musikers, und sie schlägt sich auch in seinen Songtexten nieder. Im bombastischen «She, the Sea» auf der gleichnamigen, im Frühling erschienenen EP fragt Berend: «Where do people go when they feel alone?»

Helmut Dworschak ist Kulturredaktor im Ressort Stadt Winterthur. Er ist promovierter Germanist und seit 1994 journalistisch tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.