Kältewelle – Bitterkalte Nacht mit bis zu -35 Grad In den sogenannten Kältelöchern der Schweiz fielen die Temperaturen in der Nacht tief in den Keller. Am kältesten war es auf der Glattalp. Christian Köppel

«Wetterflash» von MeteoNews.

Darum gehts Infos einblenden Es bleibt kalt in der Schweiz.

Vergangene Nacht sank das Thermometer auf der Glattalp im Kanton Schwyz auf -35,3 Grad.

Auch im Flachland war es um die -10 Grad kalt.

Die Kältewelle hat die Schweiz weiter fest im Griff. So sanken die Temperaturen in der letzten Nacht auf Tiefstwerte. Auf der Schwyzer Glattalp wurden um 22.50 Uhr gerade noch -35,3 Grad gemessen, wie MeteoNews twitterte.

In Buffalora am Ofenpass war es -26 Grad ebenfalls frostig kalt. In Samedan GR wurden -22 Grad gemessen. Aber auch im Flachland wurden Temperaturen von -10 Grad gemessen.

Am Sonntag hat es entlang der Voralpen Hochnebelfelder, sonst wird es gemäss MeteoNews sonnig. Nach der sehr kalten Nacht pendeln sich die Temperaturen um den Gefrierpunkt ein.