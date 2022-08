Musikfestwochen Winterthur – Black Midi sagen Konzert ab Ausgerechnet am letzten Tag des Festivals fällt krankheitshalber eine Band aus. Ersatz steht aber schon bereit: Yet No Yokai springen ein. Rafael Rohner

Am Sonntagabend gibt es kurzfristig eine Programmänderung. Foto: Madeleine Schoder

Helden seien im Anmarsch, heisst es auf der Website der Musikfestwochen: Yet No Yokai könne kurzfristig die Band Black Midi am Sonntagabend vertreten. Die Absage von Black Midi ist die erste an den diesjährigen Musikfestwochen, ausgerechnet am letzten Tag. «Wir sind traurig, wissen aber: Auch Musikerinnen und Musiker sind Menschen – und können und dürfen krank sein», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Fontaines D.C. und Wet Leg seien fit – «und wir im Festivalbüro auch».

Die Freude darüber, dass kurzfristigen Ersatz gefunden werden konnte, ist bei den Veranstaltern gross: «1000 Dank in die Innerschweiz für die sonntägliche Spontanität.» Die dreiköpfige Luzerner Psych-Rock-Band Yet No Yokai verewige mit ihrer Musik apokalyptische Szenerien: «mal rhythmisch monoton, mal rollend laut, stets nervös und kampfbereit ans Schwert geklammert.» Um 18:30 Uhr ist ihr Auftritt vorgesehen.

