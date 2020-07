Sommerserenaden in Rheinau – Bläser gestalten den Sommernachtstraum Die Rheinauer Sommerserenaden im August versprechen laue Abende in der Klosterschüür. Beethoven nimmt im Programm eine prominente Stellung ein, doch unter der Kammermusik von Klassik bis Romantik finden sich auch unbekanntere Werke. Gabriele Spiller

Die Rheinauer Sommerserenaden haben auch in diesem Jahr den Schwerpunkt auf Blasinstrumenten. Archivbild David Bär

Die Sommerserenaden Rheinau nennen sich schon seit ihrem Beginn vor fünf Jahren «das kleine, exklusive Klassikfestival im Zürcher Weinland». In dieser speziellen, von Social-Distancing-Auflagen geprägten Zeit werden die Konzerte noch einmal etwas exklusiver. Denn die Platzzahl in der Klosterscheune Rheinau ist in diesem August aufgrund der Hygienemassnahmen sehr beschränkt. Dozenten der Internationalen Meisterkurse für Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Horn präsentieren sich bei den Sommerserenaden gemeinsam mit befreundeten Kammermusik-Ensembles. Auch ausgewählte Talente aus dem zeitgleich laufenden Unterricht auf der Musikinsel Rheinau dürfen beim Abschlusskonzert ihr Können unter Beweis stellen – ein zusätzlicher Ansporn für die Studierenden.