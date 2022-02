Kolumne «Tribüne» – Blaue Stunden Irgendwann sterben wir. Die Bedienung im Café, die mir soeben den Latte macchiato gebracht hat, Jeff Bezos, ich selbst – wir sind alle endlich. Eva Ashinze

Während der blauen Stunden glaubt man, der Tag wird nie enden. Aber er endet eben doch. Foto: Heinz Diener

Als ich vor kurzem unser Bücherregal ausgemistet habe, sind mir zwei Werke in die Hände gefallen, die ich seit der Geburt meiner Tochter nicht mehr aufgeschlagen hatte: Der niederländische Schriftsteller A. F. Th. van der Heijdens schreibt in «Tonio. Ein Requiemroman» über seinen Sohn, der tödlich verunfallt ist; es ist ein Roman über das Unglück und über die Trauer. Joan Didion erinnert sich in «Blaue Stunden» an ihre Tochter, die jung verstorben ist; sie schreibt über das, was sie verloren hat, und das, was geblieben ist.

Vor der Geburt meiner Tochter habe ich diese beiden Bücher gelesen, um vorbereitet zu sein; vorbereitet darauf, dass mein Kind möglicherweise nicht leben wird. Ich musste wissen, wie sich der Tod eines Kindes anfühlt, ich hatte das Gefühl, nur so gerüstet zu sein. Ich denke häufig an den Tod. Schon als Teenager habe ich mich mit ihm beschäftigt und die Werke von Elsbeth Kübler-Ross gelesen. Ich habe mich mit dem Thema Wiedergeburt auseinandergesetzt und mit Trauerritualen in anderen Kulturen. Der Tod ist eines der wenigen Dinge, die alle Menschen gemeinsam haben. Irgendwann sterben wir. Die Bedienung im Café, die mir soeben den Latte macchiato gebracht hat, Jeff Bezos, ich selbst – wir sind alle endlich.

Über das Sterben wird wenig gesprochen. Aber eine Prise bewusste Sterblichkeit im Alltag ist nicht verkehrt. Sich mit dem Tod vertraut machen kann demütig stimmen und auch äusserst lebensbejahend sein. Man muss nicht gleich in einem Sarg Probe liegen, man muss nicht seine Beerdigung im Voraus nach eigenen Vorstellungen planen – obwohl man das alles tun kann. Es geht mehr darum, sich der eigenen Endlichkeit bewusst zu sein, der Erkenntnis nachzuspüren: Meine Lebenszeit ist begrenzt. Mache ich das Richtige daraus? Was ist der Sinn meines Lebens? Wenn wir uns mitten im Leben mit dem Tod beschäftigen, kann er seinen Schrecken verlieren und unser Leben reicher machen.

Joan Didion schreibt: «In manchen Breitengraden gibt es vor der Sommersonnenwende und danach eine Zeitspanne, nur wenige Wochen, in der die Dämmerungen lang und blau werden. Während der blauen Stunden glaubt man, der Tag wird nie enden. Wenn die Zeit der blauen Stunden sich dem Ende nähert (und das wird sie, sie endet), erlebt man ein Frösteln, eine Vorahnung der Krankheit, in diesem Moment stellt man zunächst fest: Das blaue Licht verschwindet, die Tage werden schon kürzer, der Sommer ist vorbei.»

