Schmeichelhafter Sieg – Effizienter FCB wird belohnt — 2:0 gegen Xamax Basel findet nach dem ärgerlichen 1:2 in Lugano zum Siegen zurück. Der 2:0-Erfolg gegen Xamax ist verdient, auch wenn sich der FCB in der zweiten Hälfte schwertat. Eric Belot

Zu Beginn war die Partie stark umkämpft. Beide Teams starteten sehr energisch, gingen mit vollem Einsatz in die Zweikämpfe. Viele kleine Fouls bremsten den Spielfluss. Foto: Freshfocus Mit der Verletzung von Cömert im Kopfballduell muss der FCB früh einen herben Rückschlag hinnehmen, lässt sich davon aber nicht beirren. Foto: Freshfocus 1 / 7

Die Partie begann für das Heimteam äusserst ärgerlich. Innenverteidiger Eray Cömert musste nach einem Zusammenprall mit Musa Araz ausgewechselt werden. Für Cömert kam der 20-jährige Yannick Marchand ins Spiel, er bildete mit Jasper van der Werff (21) neu die Innenverteidigung.

Doch das Team von Marcel Koller liess sich davon nicht aus der Ruhe bringen und kam in der Folge zu einigen guten Möglichkeiten, vor allem Valentin Stocker war im Mittelfeld meist Ausgangspunkt, wenn es gefährlich wurde. So auch in der 17. Minute, als der Flügel mit einer Flanke in der Strafraummitte Raoul Petretta fand, der per Direktabnahme traf.

Basel in der zweiten Hälfte unter Druck

Im zweiten Durchgang kamen die Gäste aus Neuenburg immer besser ins Spiel, kreierten Chancen, stellten die junge Abwehr des FCB vor einige Probleme. Doch Tore resultierten keine daraus. Ganz anders auf der anderen Seite. FCB-Rückkehrer Dimitri Oberlin setzte sich in der 82. Minute am rechten Flügel durch, spielte den Ball in die Mitte, wo Arthur Cabral den Ball versenkte.

Basel – Neuchâtel Xamax 2:0 (1:0)

1000 Zuschauer. – SR Piccolo. – Tore: 17. Petretta (Stocker) 1:0. 82. Cabral (Oberlin) 2:0.

Basel: Omlin; Isufi (81. Riveros), Cömert (17. Marchand), Van der Werff, Petretta; Vishi (61. Xhaka), Frei; Stocker (61. Oberlin), Campo, Ramires (81. Tushi); Cabral.

Neuchâtel Xamax: Walthert; Gomes, Neitzke, Djuric; Mveng (46. Kouassi); Seydoux, Araz (71. Tafer), Ramizi (37. Corbaz), Kamber (80. Abanda); Nuzzolo, Seferi (46. Sakho).

Bemerkungen: Basel ohne Alderete (gesperrt), Widmer, Van Wolfswinkel und Zuffi (alle verletzt). Neuchâtel Xamax ohne Doudin, Djourou und Oss (alle verletzt). 15. Cömert verletzt ausgeschieden. 80. Pfostenschuss Tafer. Verwarnungen: 11. Araz (Foul/nächstes Spiel gesperrt). 38. Corbaz (Foul/nächstes Spiel gesperrt). 56. Neitzke (Foul) 67. Ramires (Foul). 85. Kouassi (Foul). 87. Seydoux (Foul).

Tabelle: 1. St. Gallen 27/54. 2. Young Boys 27/52. 3. Basel 28/49. 4. Servette 27/41. 5. Luzern 27/38. 6. Zürich 27/38. 7. Lugano 27/33. 8. Thun 27/25. 9. Sion 27/24. 10. Neuchâtel Xamax FCS 28/22.

