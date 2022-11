Formel 1 – von verblüffend bis peinlich – Bleibt Hamilton erstmals seit 20 Jahren ohne Sieg? Ein Unfall endete fast tödlich, ein Tweet stellte ein Team bloss, und der Rekordweltmeister kämpft noch für eine schier unglaubliche Serie: Unser spezieller Rückblick vor dem Saisonfinal. René Hauri

Manchmal Popstar, manchmal Rennfahrer: Lewis Hamilton bei der Paris Fashion Week 2021. Foto: Richard Bord (Getty Images)

Das Ärgernis

Was braucht Ferrari eigentlich noch alles? Da bauen die Italiener einen wunderbaren Rennwagen namens F1-75 für die Saison 2022, ein Geschoss von einem Formel-1-Auto. Sie haben mit Charles Leclerc einen Fahrer, der wie gemacht ist für die ganz grossen Momente in diesem Sport, der filigran ist am Lenkrad, angriffig und überlegt zugleich. Und doch bringen es die Ferraristi fertig, sich dermassen früh aus dem Titelrennen zu verabschieden, dass Red-Bull-Pilot Max Verstappen schon nach dem fünftletzten Rennen als Weltmeister feststeht. Ein Ausschnitt der Unzulänglichkeiten in Rot: