Ausgangslage

Die Tessiner sind gut in die neue Saison gestartet. In den sieben bisherigen Partien haben sie noch nie verloren. Mit drei Siege, vier Unentschieden und nur sieben Gegentore stehen die Luganesi auf Platz 2 der Tabelle, direkt hinter dem anderen noch ungeschlagenen Team, Meister YB. Zuhause im Cornaredo ist der FC Lugano gar seit 14 Spielen ungeschlagen. Die letzte Heimniederlage jedoch erlitten die Luganesi gegen den FCB. Allgemein bekundete der FCB in Vergangenheit wenig Mühe mit den Tessinern. Eine Niederlage aus den letzten neun Partien und ebenfalls eine Niederlage aus den letzten 14 Gastspielen im Cornaredo gab es für die Basler.

Die Basler sind deutlich schwächer in die Saison gestartet. Drei Siege und ebenso viele Niederlagen hat der FCB bisher eingefahren. Dazu ein Unentschieden zuhause gegen Vaduz. Der Sieg gegen Lausanne letzten Mittwoch war alles andere als überzeugend. Fast hätten die Gäste in den Schlussminuten noch Punkte aus dem St. Jakob-Park entführt.

Dennoch könnten die Basler mit einem Sieg heute zu Lugano aufschliessen und erneut einen Schritt in Richtung Tabellenspitze machen. Doch die Gastgeber werden alles dafür geben ihre Serie ohne Niederlage fortzuführen.

Das Spiel im Cornaredo live ab 16:00 Uhr.