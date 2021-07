Die Südkurve ...

… ist nicht in der Kurve. Weiterhin wehren sich die Fans gegen personalisierte Tickets. So steht gerade eine grosse Menge an blauweissgekleideten Personen zwischen Tramstation und Stadionzaun und schwingt seine Fahnen. Im Stadion sind wohl so um die 5000.

Aber vor Ort sind natürlich wir, so sieht das in etwa aus, wenn eine Fankurve ihre Mannschaft von ausserhalb des Stadions anfeuert.