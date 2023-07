Wärmenetz in Winterthur – Blick in die neuste Wärmeader der Stadt Der Ausbau der Wärmenetze ist einer der Schlüssel zu einem klimaneutralen Winterthur. Doch wie funktioniert das Heizen damit, und warum ist das so teuer? Ein Baustellenbesuch. Delia Bachmann

Das Heizen mit Fernwärme funktioniert als geschlossener Kreislauf: Das eine Rohr leitet das heisse Wasser von der KVA in die Haushalte, durch das andere fliesst das abgekühlte Wasser zurück. Foto: Madeleine Schoder

Die Energiewende findet in Winterthur zu einem grossen Teil unter der Erde statt. Der Stadtrat will die Wärmenetze im Boden in den nächsten Jahren massiv ausbauen. Dafür müssen, wie derzeit im Neuwiesen-Quartier, neue Leitungen verlegt werden. In der Strickerstrasse klaffte bis vor kurzem ein zwei Meter tiefer Graben. Auf Styroporblöcken waren zwei Stahlrohre aufgebahrt. Durch das eine fliesst dereinst heisses Wasser zu den angeschlossenen Häusern. Das andere führt das abgekühlte Wasser wieder ab. Damit auf dem Weg nicht zu viel Wärme verloren geht, sind die Rohre mit einem Durchmesser von zehn Zentimetern dick eingepackt.