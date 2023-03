Austausch an G20-Gipfel – Blinken und Lawrow sprechen erstmals seit Kriegsbeginn miteinander Am Rande des G20-Treffens in Neu Delhi haben sich Antony Blinken und Sergei Lawrow ausgetauscht – erstmals seit Russlands Invasion. Dies berichtet ein ranghoher US-Beamter.

Blinken links hinter Lawrow am G20-Treffen in Neu Delhi. (2. März 2023) Foto: AFP

Erstmals seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat sich US-Aussenminister Antony Blinken am Donnerstag kurz mit seinem russischen Kollegen Sergei Lawrow ausgetauscht. Blinken habe mit Lawrow am Rande des Treffens der G20-Aussenminister in Neu Delhi unter anderem über die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Ukraine und Russlands Aussetzung des New-Start-Abrüstungsabkommens gesprochen, sagte ein ranghoher US-Beamter, der anonym bleiben wollte. Das Gespräch habe weniger als zehn Minuten gedauert.

Blinken habe Lawrow mitgeteilt, dass Washington die Ukraine weiter unterstützen werde, sagte der US-Beamte. Der US-Aussenminister habe «diese Botschaft direkt übermitteln» wollen.

«Wir bleiben immer hoffnungsvoll, dass die Russen ihre Entscheidung revidieren und bereit sind, sich an einem diplomatischen Prozess zu beteiligen, der zu einem gerechten und dauerhaften Frieden führen kann», sagte der US-Beamte. «Aber ich würde nicht sagen, dass nach diesem Treffen die Erwartung bestand, dass sich die Dinge in naher Zukunft ändern würden.»

Blinken drängt auf Freilassung von US-Soldaten

Blinken habe Russland zudem aufgefordert, die Entscheidung zur Aussetzung des Abrüstungsabkommens New Start rückgängig zu machen. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte in der vergangenen Woche gesagt, Russland suspendiere seine Beteiligung am New-Start-Vertrag. Das Aussenministerium in Moskau relativierte die Aussage allerdings später und erklärte, das Land werde sich während der bis 2026 dauernden Laufzeit des Vertrags weiterhin «strikt an die quantitativen Begrenzungen für strategische Offensivwaffen halten».

Blinken habe ausserdem auf die Freilassung des ehemaligen US-Soldaten Paul Whelan gedrängt, der in Russland im Gefängnis sitzt. Er war im Dezember 2018 in Russland festgenommen und 2020 zu einer 16-jährigen Haftstrafe wegen des Vorwurfs der «Spionage» verurteilt worden.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat die ohnehin angespannten Beziehungen zwischen Washington und Moskau auf einen neuen Tiefpunkt sinken lassen. Die USA sind der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen die russischen Invasionstruppen.



AFP

