Neue Installation beim Zürcher HB – Blinkende Lichter über der Europaallee Seit dieser Woche leuchten auf einem Dach am Europaplatz Lichtzeichen: Die Morsebotschaften kommen von Brigitte Kowanz – und sind Kunst. Annik Hosmann

Die Künstlerin Brigitte Kowanz steht vor dem neuen Lichtkunstwerk «Always a Way» auf dem Dach eines Gebäudes am Europaplatz. Foto: Alexandra Wey/Keystone, 2021 Pro Litteris

Zu viel Beton, zu wenig Grün – die kritischen Stimmen zur Europaallee sind laut. Keine Bäume, aber permanente Kunstinstallationen gibt es seit vergangenem Herbst in Gleisnähe: Auf dem grossen Platz zwischen Sihlpost und HB-Eingang stehen seit September die «Klangsteine» von Bruce Odland und Sam Auinger, die Soundinstallation und Sitzgelegenheit in einem sind.

Seit dieser Woche leuchtet es auch am Europaplatz: Auf dem Dach des vordersten Gebäudes steht die Installation «Always a Way» der österreichischen Künstlerin Brigitte Kowanz, die berühmt für ihre Lichtarbeiten ist. Wie schon in früheren Werken arbeitete Kowanz mit dem Morsealphabet. Einmal pro Stunde wird mittels blinkender Lichtzeichen eine Botschaft an Zürich gesendet. Auf einem LED-Band sind die Morsezeichen zudem permanent als Markierung sichtbar – und helfen vielleicht beim Entcodieren der Botschaften.