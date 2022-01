Warnlampen an Zürcher Postauto-Haltestellen – Blinklichter, damit der Busfahrer niemanden vergisst Damit Chauffeure wartende Fahrgäste nicht am Strassenrand stehen lassen, hat Postauto rund ein Dutzend Haltestellen im Kanton mit speziellen Einrichtungen ausgerüstet. Martin Huber

Auf den ersten Blick wirkt er skurril: der Halteknopf im Niemandsland, an der abgelegenen Postauto-Haltestelle Langmüli zwischen Ossingen ZH und Oberneunforn TG. Befestigt ist der Druckknopf an der Fahrplantafel – genauso wie ein einzelner Klappsitz aus Metall. «Sitzplatz», heisst es darauf, eine Einladung an Passagiere, die an dieser einsamen Haltestelle auf den Bus warten müssen.