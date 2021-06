Gewitter in Winterthur – Blitz sprengt Birke Das Gewitter vom Mittwochabend hat einer Birke am Mattenbachweg derart geschadet, dass sie gefällt werden musste. Elisabetta Antonelli

Die Rinde der Birke lag wie abgeschält am Boden. Foto: pd Vermutlich hat der Blitz das Wasser in den Wasserleitgefässen des Baums erhitzt und zum Verdampfen gebracht. Foto: pd Der Baum hatte keine Überlebenschance. Foto: pd 1 / 3

Der Knall am Mittwochabend war so laut, dass ihn das ganze Mattenbachquartier gehört hat. Ein Blitz hat in eine Birke eingeschlagen. Wie das aussah, hat eine Leserin aus dem Quartier am Tag danach festgehalten: Der Baum wirkte wie abgeschält, die Rinde lag verstreut am Boden.

Beat Kunz, Leiter von Stadtgrün, sagt: «Das Schadensbild nach Blitzeinschlägen kann je nach Baum sehr unterschiedlich sein. Bei den einen Bäumen ist das fast nicht sichtbar, andere explodieren förmlich.» Die Birke am Mattenbachweg sei «massiv beschädigt» worden.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

«Ein extrem starker Knall»