Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – Blitze statt Feuerwerk vor hundert Jahren Die Marktgasse wurde zum Fluss, die Püntenhäuschen verloren ihre Dächer, und viele Bäume liessen ihr Leben am 1. August 1922. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Kinder auf einem umgestürzten Baum nach dem Unwetter vom 1. August 1922: Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: bildarchiv.winterthur.ch

Der 1. August 1922 war ein besonderer Tag in Winterthur. Nicht etwa wegen des Bundesfeiertags, sondern weil am Abend dieses Tages ein heftiges Unwetter über die Stadt hinwegfegte. Kurz vor 20 Uhr, als viele Leute von allen Seiten zur Bundesfeier in die Stadt strömten, fing es an zu regnen und hageln. Der «Landbote» vom 2. August 1922 berichtete von einem «Westorkan, wie ihn wohl in solcher Gestalt noch nicht viele Leute erlebt haben» und von «Wolken, die geradezu in gelblichem Feuer leuchteten».

Durch die Marktgasse sei im Nu ein reissender Strom geflossen, und in den Pünten seien die Dächer von den Häuschen geflogen. Am schlimmsten aber traf es die Baumbestände. «Jammerschade ist es um die Verstümmelung der prachtvollen Trauerweide am Kirchplatz (…), jammerschade auch um die stolze Silberpappel an der Römerstrasse (…) Auch im Stadtgarten liegt ein Baumriese am Boden, vollständig entwurzelt (…), und an der Lindstrasse legte sich eine Linde quer über die Strasse (…).»



Eine ganze Spalte widmete der «Landbote» dem aussergewöhnlichen Unwetter, während der Bericht über die Bundesfeier keine zehn Zeilen lang war. Kein Wunder, denn das Unwetter hat das Programm der Feierlichkeiten stark reduziert, und so gab es gar nicht allzu viel zu berichten. Dennoch, ganz ohne Raketen und Böllerschüsse musste der 1. August 1922 dann doch nicht bleiben. Und die Blitze wurden am späteren Abend schliesslich doch noch von einem prachtvollen Feuerwerk des Verkehrsvereins abgelöst.





