Rishi Sunak im Porträt – Blitzkarriere, Multimillionär – und jetzt neuer britischer Premier Bei Corona handelte er schnell, wurde damit populär und später zum Buhmann. Sein Reichtum und seine Rolle beim Johnson-Sturz sorgten für Kritik. Und doch ist er jetzt Hoffnungsträger. Wer ist Rishi Sunak? Peter Nonnenmacher aus London

Die Pandemie hat ihn schnell ins Scheinwerferlicht der britischen Politik gerückt: Rishi Sunak. Foto: Laif

In der britischen Regierungszentrale soll bald Rishi Sunak einziehen. Wer aber ist der 42-jährige Politiker, der im Kampf um das Amt des konservativen Partei- und Regierungschefs in der eigenen Fraktion in den letzten Tagen so viel Zuspruch fand?