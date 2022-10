Eishockey: Klotens Jonathan Ang – Er will einfach nur spielen Nach den ersten sieben Spielen führt Jonathan Ang die Skorerliste des National-League-Rückkehrers an – ausgerechnet der Stürmer, der aus der Swiss League kam. Der Kanadier macht keine grosse Sache daraus. Peter Weiss

Halb in der Luft zum – erfolgreichen – Torschuss: Jonathan Ang spielt wie hier beim Treffer zum zwischenzeitlichen 1:3 bei Fribourg-Gottéron seine Schnelligkeit und technischen Qualitäten aus. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Für das Interview auf der Medientribüne ganz oben unter dem Dach in der Stimo Arena hat sich Jonathan Ang zwischen Eistraining und freiem Nachmittag genügend Zeit genommen. Interessiert und geduldig hört der 24-jährige Kanadier mit malaysischen Wurzeln zu, fragt geduldig nach, antwortet freundlich-professionell – und lässt immer wieder sein herzliches Lächeln aufblitzen. Bei manchen Fragen sucht der auf dem Eis so blitzschnelle Flügel indes auffallend lange nach einer Antwort. Immer dann, wenn es um seine persönliche Leistung in der bisherigen Saison geht, wirkt er etwas verlegen. Warum ausgerechnet er, der vom HC Thurgau, Klotens Playoff-Halbfinalgegner der vorigen Saison in der Swiss League, zu den Zürcher Unterländern stiess, offensichtlich am schnellsten in der höchsten Schweizer Liga angekommen ist und vom ersten Match an ins Tor traf, kann er sich selbst nicht erklären.