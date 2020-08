Radioaktive Abfälle – Blocher weckt Hoffnung auf Alternative zu Atomendlager Christoph Blocher kritisiert in seinen Zeitungen die kostspielige Standortsuche für ein Tiefenlager. Sein alternativer Ansatz muss die Gegner von Atomkraft und Endlager jedoch erschrecken. Markus Brupbacher

Christoph Blocher macht sich aktuell auch Gedanken über die radioaktiven Abfälle der Schweiz und die Standortsuche für ein Endlager. Foto: Urs Jaudas

Die Nationale Genossenschaft für die Lagerung radioaktiver Abfälle (Nagra) wurde 1972 gegründet – die Suche nach einem Schweizer Atomendlager läuft also seit bald 50 Jahren. Voraussichtlich in zwei Jahren will die Nagra bekannt geben, wo sie das Endlager bauen will: im Zürcher Weinland, im Zürcher Unterland nördlich der Lägern oder am Aargauer Bözberg.