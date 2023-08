Medien in Winterthur – Blocher: «Zeitungen dürfen keinen Verlust machen, auch die Wize nicht» Die lokale Medienbranche steht unter Druck. Das Gratis-Newsportal «84xo» dürfte verschwinden. Auch bei der «Winterthurer Zeitung», die zum Zeitungsnetzwerk von Christoph Blocher gehört, kommt es zu Änderungen. Till Hirsekorn

Erscheint einmal pro Woche gratis: Die «Winterthurer Zeitung». Foto: Screenshot

Der Blocher-Gratiszeitungsverlag Swiss Regiomedia AG (SRM) ist im Umbruch. Die Reorganisation war von der Mutterfirma Zeitungshaus AG bereits im Mai angekündigt worden, kurz und knapp, Stichwort Dezentralisierung. 6 der 158 Mitarbeitenden verlieren ihren Job. Heute laufen die Fäden administrativ noch am Hauptsitz in Baar ZG zusammen. Künftig sollen die einzelnen der schweizweit 31 Titel wieder «unabhängiger und selbstständiger» agieren. Dazu gehören auch Blätter wie das «Tagblatt der Stadt Zürich», die «Unterland Zeitung», der «Furttaler/Rümlanger» – und die «Winterthurer Zeitung» (Wize), die in der Stadt und fünf umliegenden Gemeinden jeden Donnerstag gratis in die Briefkästen flattert. Sie alle sollen künftig ihre Ein- und Ausgaben separat ausweisen.