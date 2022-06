Thronjubiläum der Queen – Bloss keine «Harry-und-Meghan-Aufregung», wünschte die Monarchin Das Platin-Jubiläum der Königin lockte Zehntausende auf die Strassen Londons. Auf den Besuch aus den USA warteten viele gespannt – doch Harry und Meghan bekamen sie nicht zu sehen. Peter Nonnenmacher, London

Die Briten wussten, nie wieder würden sie zu Lebzeiten ein Volksfest wie dieses erleben in London: Königin Elizabeth II. auf dem Balkon des Buckingham Palace. Foto: Getty Images

Bevor die Nation ihr mit viertägigen Feiern danken konnte für ihre langjährigen Dienste, dankte Königin Elizabeth II. schon mal ihrerseits der Nation. «Ich möchte allen Danke sagen, die daran beteiligt waren, ihre Gemeinden, Familien, Nachbarn und Freunde zusammenzurufen, um mein Platin-Jubiläum zu feiern, hier im Vereinigten Königreich und im Commonwealth», meinte sie. Die guten Wünsche und generell das Wohlwollen ihrer Mitbürger seien für sie noch immer eine stete Inspiration, erklärte die Queen in einer kurzen Fernsehansprache. Weshalb sie hoffe, «dass die nächsten Tage uns Gelegenheit geben werden, uns an all das zu erinnern, was in den letzten 70 Jahren erreicht worden ist – und voller Selbstvertrauen und Enthusiasmus der Zukunft entgegenzusehen.»