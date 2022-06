Essay zur Generation Z – Bloss keine Überstunden! Faul, verwöhnt, unverschämt? Arbeitgeber verfluchen junge Berufsanfänger. Dabei kann man sich einiges von ihnen abschauen. Gerhard Matzig

Arbeiten ja – aber nur zu bestimmten Bedingungen. Und Spass soll es machen: Herzliche Grüsse, die Generation Z. Foto: Getty Images

Über «die» Generationen, die es so versimpelt nicht gibt, kann man kaum sprechen, ohne über Klischees zu sprechen. Stellen wir uns also eine junge Frau vor. Nennen wir sie A. Sie ist Anfang bis Mitte zwanzig und gehört zur Generation Z. Damit sind die zwischen 1995 und 2012 geborenen Menschen gemeint. Es geht um einige Millionen. Die Berufsanfängerinnen und Absolventen unter ihnen sind gerade am Start. Wie dieser Start glückt, ist ein Hinweis auf die Zukunft als Ganzes. Z wie Zukunft.