«Blütteln» auf dem Sitzberg – Wie Nudisten am Rand des Tösstals ihr Paradies suchen Im Naturistenzentrum «Die neue Zeit» treffen sich bei schönem Wetter Menschen, um es nackt zu geniessen. Ein Besuch bei den «Blüttlern» vom Sitzberg. Roger Meier

Auf dem Gelände des Naturistenzentrums «die neue Zeit» ist das Nacktspazieren im Wald erlaubt. Foto: Seraina Boner

Ein etwas mulmiges Gefühl habe ich schon, als ich mit dem Auto den steilen Kiesweg durch den Wald hinunter zum Naturistenzentrum «Die neue Zeit» auf dem Sitzberg holpere. Dort werden keine seltenen Tierarten in freier Wildbahn beobachtet, sondern in freier Wildbahn blankgezogen, also «geblüttelt».