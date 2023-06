Garten-Tipps – Blumen trotz Hitze – so kann es klappen In heissen Perioden dürfen Gärtnerinnen und Gärtner wegen Wassermangels nicht giessen. Statt dem Beet bei Verdorren zuzuschauen, schafft man mit der richtigen Pflanzung Abhilfe. Sarah Fasolin

Was machen die Pflanzen, wenn es wieder einmal heiss wird? Sie haben verschiedene Strategien, um Trockenheit zu überstehen. Getty Images

Für Gartenliebhaber gibt es nichts Schlimmeres, als zuschauen zu müssen, wie die Hitze ihren Pflanzen zusetzt. Stundenlang wässern sie Beete und Rabatten. Doch in einigen Gemeinden wird das Giessen oder das Autowaschen aufgrund von Wasserknappheit temporär verboten.

National geltende Regeln gibt es nicht – der Bund will diese Entscheidung den Kantonen und Gemeinden überlassen, denn je nach Region variiert die Niederschlagsmenge in der Schweiz stark. So bekommen die Kantone Wallis, Basel und Schaffhausen zum Beispiel weniger Regen als die Innerschweiz. Dennoch: Die Sommertrockenheit bekommen alle Kantone zu spüren, und sie gilt laut Bundesrat in der Schweiz als die grösste Herausforderung bei der Anpassung an den Klimawandel.

Die Tricks der Pflanzen

Was machen die Pflanzen, wenn es wieder einmal heiss wird? Sie haben verschiedene Strategien, um Trockenheit zu überstehen. Einige suchen in der Erde nach Feuchtigkeit und schieben ihre Wurzeln immer tiefer – manchmal bis zu 60 Zentimeter. Aber nicht alle Pflanzen schaffen das gleich gut. Die Gräser in Rasenmischungen beispielsweise wurzeln nahe an der Oberfläche. Trocknen die oberen Erdschichten aus, vertrocknet sehr rasch auch der Rasen. Einige Pflanzen rollen die Blätter ein, um die Oberfläche zu verkleinern, damit weniger Wasser verdunstet.

Dauert die Hitze nur ein paar Tage, können sich viele Pflanzen meist gut erholen. Bei anhaltender Trockenheit hingegen wird es kritisch, die Zellen können den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten, trocknen aus und die Pflanzen sterben ab.

Ein Staudenbeet? So geht man vor Infos einblenden Wer ein Staudenbeet neu anlegt, kann mit dem Ausbringen einer Mulchschicht viel Wasser sparen. Eine fünf Zentimeter dicke Splitschicht verhindert, dass das Wasser allzu schnell aus dem Boden aufsteigen und verdunsten kann. So geht man vor: Beet vorbereiten: Die Fläche sollte frei von Unkräutern sein. Ist dies nicht der Fall, lohnt es sich, die Fläche für zwei Jahre mit schwarzem Foliengewebe abzudecken. In dieser Zeit sterben die Wurzelunkräuter ab. Bei schweren Böden kann die Erde mit Flusssand gemischt und somit leichter gemacht werden. Die Erde sollte locker und feinkrümelig sein, damit die Pflanzen gut anwachsen können.

Pflanzen verteilen: Die grössten Pflanzen bilden das Gerüst des Staudenbeetes. Sie werden in der Mitte der Pflanzfläche verteilt. Gräser und Begleitstauden werden schlangenlinienförmig dazwischen platziert. Die Bodendecker folgen am Schluss und werden nach dem Zufallsprinzip zwischen den Stauden verteilt. Bevor man die einzelnen Pflanzen setzt, sollte man den Abstand kontrollieren: Haben alle Pflanzen genügend Distanz zueinander? Wird im Herbst gepflanzt, können gleichzeitig auch Blumenzwiebeln gesetzt werden. Diese werden ebenfalls zufällig aufs Beet verteilt.

Pflanzen setzen: Jetzt werden kleine Pflanzlöcher gegraben, die Wurzelballen so gesetzt, dass sie 2 bis 3 Zentimeter aus der Erde ragen. Gut andrücken. Die Töpfchen werden über die Pflanzen gestülpt, damit sie beim Mulchen nicht mit Kies überdeckt werden.

Beet mulchen: Nun wird eine Mulchschicht von total 5 Zentimetern über dem Pflanzbeet ausgebracht. Als Mulchmaterial hat sich Split in der Grösse 4/8 bis maximal 8/11 bewährt. Der Mulch hält einerseits Unkräuter zurück und behält andererseits den Boden feucht. Die Stauden können sich trotzdem in die Breite entwickeln und werden mit der Zeit zu einem gesamten Pflanzenbild zusammenwachsen.

Pflanzen befreien und giessen: Zum Schluss werden die Töpfchen entfernt und die Pflanzenhälse von zu nahe liegendem Kies befreit. Das Beet wird gut gewässert.

Buchtipps: «Echte Hitzeprofis – Nachhaltige Gartengestaltung mit trockenheitsliebenden Stauden», Katrin Lugerbauer, Ulmer 2023. Oder: «Geniessen statt Giessen – Trockenheitstolerante Gärten gestalten», Annette Lepple, Ulmer 2018.

Andere Pflanzen, vor allem solche, die in der Steppe und in anderen Trockengebieten heimisch sind, haben kaum zu kämpfen. Sie kommen aufgrund ihrer Veranlagung bereits mit extrem wenig Wasser aus. Einige haben eine besonders dicke Haut, die wenig Verdunstung zulässt, oder können Wasser im Pflanzeninnern speichern. Je länger, je mehr werden solche Trockenheitskünstler zur idealen Besetzung für sonnenexponierte Rabatten.

Wer seine stark besonnten Beete fit machen möchte für die Zukunft, kommt nicht darum herum, einige Pflanzen zu ersetzen. Bleibt die Frage: Welche eignen sich? Denn eine geschickte Kombination, die verschiedene Funktionen erfüllt, ist nicht ganz einfach.

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, setzt auf bewährte Pflanzkonzepte.

Die Pflanzen müssen gut nebeneinander harmonieren und sich nicht gegenseitig verdrängen, sie sollen zusammen ein attraktives Bild abgeben, und zwar eines, das von Frühling bis Herbst blüht und wirkt. Auf den Etiketten ist zwar angegeben, wie gross die Pflanze wird, wann sie blüht und welchen Standort sie bevorzugt. Aber je nach Nachbarschaft und Bodenbeschaffenheit entwickeln sich Pflanzen anders.

Drama im Beet: Bei anhaltender Trockenheit hingegen wird es kritisch, die Zellen können den Betrieb nicht mehr aufrechterhalten, trocknen aus und die Pflanzen sterben ab. Getty Images (iStockphoto)

Wer auf Nummer sicher gehen möchte, setzt auf bewährte Pflanzkonzepte. An Forschungsanstalten für Gartenbau werden in vielen Ländern verschiedene Pflanzenmischungen getestet. Diese werden während mehrerer Jahre beobachtet und perfektioniert.

Für trockene und sonnige Standorte haben sich folgende Mischungen etabliert:

Bernburger Blütenwoge und Bernburger Blütenschleier (beide entwickelt an der Hochschule Anhalt in Bernburg, Deutschland)

Indian Sunset (entwickelt an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Wädenswil ZH), Indianersommer und Präriemorgen (beide entwickelt am Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof, Deutschland)

Veitshöchheimer Farbenspiel und Veitshöchheimer Blütenzauber (beide entwickelt an der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau in Veitshöchheim, Deutschland).

Die Artenlisten der jeweiligen Mischungen sind zu finden auf Staudenmischungen.de

Wann sich ein Neuanfang lohnt

Auch Staudengärtnereien arbeiten oft an eigenen Pflanzenkombinationen – und vermehren die entsprechenden Stauden auch gleich selber. Am bekanntesten in der Schweiz ist die Gärtnerei D. Labhart aus Schafisheim, die viele eigene Pflanzkonzepte entwickelt hat und diese vor Ort in einem Schaugarten ausstellt. Die meisten dieser Staudenmischpflanzungen setzen sich zusammen aus gerüstbildenden Pflanzen, die mit ihrer Grösse und ihrem Wuchs dem Beet Struktur geben. Zu ihnen gesellen sich diverse Begleitstauden, Bodendecker, Füllstauden sowie Blumenzwiebeln und -knollen.

Wo zur Staudenmischung kein fixer Pflanzplan angeboten wird, kann man sich beim Setzen an allgemein funktionierende Anordnungen halten. Wer ein bestehendes Beet neu konzipieren möchte, fährt oft besser, wenn er oder sie nicht bloss einzelne neue Pflanzen zwischen die bestehenden setzt (weil die neuen Pflanzen zwischen den bereits vorhandenen oft untergehen), sondern einen Neuanfang wagt: alle herausnehmen, behalten, was sich bewährt hat, neu gruppieren und das Beet frisch anlegen.



