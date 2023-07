Comeback der britischen Popband – Was Blur im Wembley darbieten, ist eine absolute Offenbarung Die Gruppe um Damon Albarn (55) spielt zum ersten Mal seit acht Jahren wieder in ihrer Heimatstadt. Das Konzert begeistert und verführt zu einer naiven Hoffnung. Joachim Hentschel

Die Britpop-Ikonen Blur auf aktueller Tournee. Foto: Keystone

«This is a very London moment», sagt Blur-Sänger Damon Albarn, als er gegen Ende des ersten von zwei Wembley-Abenden einen der stadteigenen Gospelchöre auf die Bühne holt, donnernd und vielstimmig bejubelt, um mit ihm den spirituell glühenden Hit «Tender» zu singen. Die Aussage, frei übersetzt: Es ist ein sehr londoniger Moment.

Blur versetzen das Stadion, nach dem Camp Nou in Barcelona die zweitgrösste Sportstätte Europas, in einen kleinen Ausnahmezustand. Die Band ist einer der grössten, definitionskräftigsten englischen Acts der vergangenen 30 Jahre und trat am Samstag und am Sonntag abendfüllend dort auf. Es sind seit acht Jahren die ersten Konzerte, die sie in der Stadt geben.

Im Wembley-Fussballstadion aufzutreten, das ist wiederum von allem Londonigen, was man tun kann, das Allerlondonigste. Das «Live Aid»-Festival ereignete sich hier, genauer gesagt im Altbau der Arena, der 2003 abgerissen wurde. Adele, Oasis, Taylor Swift und die Spice Girls spielten im Stadion, Take That verkauften es im Juni 2011 an acht Abenden aus, ein heiliger Rekord. Zwischen 80'000 und 90'000 Menschen passen hinein, und daran schliesst sich auch gleich die Frage an: Ist Wembley nicht, bei aller alten Liebe, eine Nummer zu gross für die?

Ein heiliger Rekord: Take That verkauften das Wembley im Juni 2011 an acht Abenden aus. Foto: Getty Images

Wer das sagt, unterschätzt mutwillig die Strahlkraft und Verbindlichkeit, die Blur beim britischen Publikum geniessen – und die kulturelle Selbstvergewisserung, die sie ihm zu schenken vermögen. Als die erste der zwei Shows im November 2022 angesetzt wurde, waren die Karten in unglaublichen zwei Minuten ausverkauft. Alex James, der Bassist, der zuletzt eine zweite, erstaunliche Karriere als Käsereimeister gestartet hatte und als abgeklärtestes Bandmitglied gilt, soll bei der Nachricht in Tränen ausgebrochen sein. Als sie in den frühen Neunzigern anfingen, waren Blur ja tatsächlich eine kindchenschematische, leicht linkische Bubengruppe. Und obwohl seither viel passiert ist, haben sie sich ein bisschen was davon bis heute bewahrt.

Die Kohorte der Blur-Fans ist immer noch vor allem weiss, mittelklassig, saturiert.

«Was ist zwölf Meter lang, hat keine Schamhaare und macht immer ‹Aaaah!?», hiess die Scherzfrage, die Alex James früher gern den Journalisten stellte, in den besten Britpop-Jahren Mitte der Neunziger. Antwort: die erste Reihe eines Blur-Konzerts. Es war dieselbe Zeit, in der Boris Johnson als Korrespondent für den «Daily Telegraph» in Brüssel sass. Die Legende sagt, er habe dort nachmittags immer so lange die Yuccapalme in seinem Büro angebrüllt, bis er ausreichend Blut in der Nase hatte, um seine wütenden Anti-EU-Artikel zu schreiben.

Der Regen hat am frühen Abend jedenfalls aufgehört. Es ist schwül in London, aber draussen im Stadion weht ab und zu ein frischer Hauch. Die längste Schlange in Wembley ist die am Hahn, an dem man die Wasserflaschen auffüllen darf. Als reine Generation-X-Parade wirkt das Konzert dabei allerdings nicht, viele haben ihre Kinder dabei, und einige jüngere Cliquen haben Blur möglicherweise erst durch die Gorillaz entdeckt, Damon Albarns noch erfolgreicheres Elektronik-Multimedia-Projekt.

Wenn man allerdings von der bunten, politischen Kontrastveranstaltung «London Trans+Pride» kommt, die zeitgleich im Stadtzentrum aufmarschiert, fällt einem noch deutlicher auf, wie wenig variationsreich die Kohorte der Blur-Fans noch heute ist – also wie hauptsächlich weiss, mittelklassig und zutiefst saturiert. Dass manche Stilisierungen der britischen Herrlichkeit, mit denen Blur sich in den Neunzigern schmückte, zu weit ins restaurative Klischee hineinragten, haben die Musiker im Lauf der Zeit ja selbst erkannt.

Wie aus dem Styleguide für würdevolles Altern im Pop: Alex James (links) und Damon Albarn im Wembley-Stadion. Foto: Keystone

An einer Stelle des Abends müssen sie kurz dafür büssen. Sie spielen die geschmacksanrüchige Upper-Class-Satire «Country House», die sie wohlweislich lange Zeit in ihren Shows ignoriert hatten – und setzen sie mit Anlauf in den Sand. «Wenn ihr glaubt, das eben war schlecht, dann kann ich euch eines sagen», erklärt Albarn danach kleinlaut: «Es wird gleich noch schlechter.»

Nur das passiert eben nicht. Denn mit wirklich nur kleinsten Ausnahmen ist das, was Blur an diesem Abend als Wembley-Debütanten darbieten, eine absolute Offenbarung. Es hat viel mit Graham Coxon zu tun, dem immer schon genial schrägdenkenden Gitarristen, der zur klassischen Blur-Zeit allerdings wegen diverser persönlicher Probleme oft nur mit halber Kraft agierte. Allein der Start ins Programm lässt einen mit offenem Mund zurück: Die Band beginnt mutig mit «St. Charles Square», einem neuen Song, den Coxon mit harten, knirschenden Dissonanzen einmal quer um alle Riffs des intellektuellen Avantgarde-Rock segelt.

Dann kommt «There's No Other Way», seinerzeit eine leichtgewichtige Indiedisco-Marotte, heute ein geschmeidig um sich schattenboxender Funk. Das folgende «Popscene», einen gefloppten Singletitel von 1993, treibt Coxon mit hypernervöser, brutaler Energie voran, als sonderliche Fusion aus Hardcore-Punk und Motown-Soul. Die ersten vollen Bierbecher fliegen da schon kreuz und quer durchs Stadion, der Schaum spritzt wie von auf- und abtauchenden Walen. Von der zehnten Minute an gibt es in der Menge bereits kein Halten mehr.

Die leichtfertigen Britpop-Prophezeiungen über die utopische Zukunft, der Grossbritannien im Allgemeinen und seine Hauptstadt im Speziellen entgegengehen sollte, haben sich als die londonigsten aller Lügen entlarvt. Die Band Blur zelebriert hier im Stadion allerdings etwas völlig anderes, als ehemalige, leicht verschrobene Quasi-Boyband mit Mitte–Ende 50: Sie blättert uns gewissermassen ihren ebenso umfassenden wie interaktiven Stilratgeber fürs gute und würdevolle, den Zeitläuften angemessene Altern im Pop vor.

Indem sie als weiser gewordene Persönlichkeiten ihre Musik plötzlich viel besser spielen und verkörpern, als sie es damals konnten. Und dann plötzlich auch noch Phil Daniels aus der Kiste zaubern, den einstigen Hauptdarsteller des Mod-Films «Quadrophenia». Bei seinen unübertroffenen «Parklife»-Monologen führt er noch einmal vor, dass man im richtigen Polohemd und Harrington-Jacke auch mit 64 noch grandios aussehen kann.

Albarn selbst überrascht das Publikum später dann mit der ikonischen Fila-Trainingsjacke, die er in der Frühzeit oft in Videos und auf Plattencovern trug. Das Original sei verloren, sagt er. Aber der Hersteller habe sich bereit erklärt, das Modell für ihn noch einmal nachzuschneidern. Es steht ihm auch jetzt noch gut, und das weiss er zum Glück.

Als allerletztes Lied spielen Blur nach gut zwei Stunden dann die epische Versenkung «The Universal», die früher immer klang, als könnte sie die Nationalhymne eines kleinen, schönen Landes sein. «It really, really, really could happen», singt Albarn im Refrain, ein Fetzen Zuversicht: Es könnte doch noch passieren, was auch immer.



