Aus dem Bezirksgericht Zürich – Blutrausch eines psychisch Kranken Ein verwirrter Mann hat in einem Treppenhaus einen UBS-Banker niedergemetzelt. Der Täter kommt jetzt in eine geschlossene Klinik. Daniel Schneebeli

Die Herrligstrasse war am Tag der Bluttat abgesperrt. Foto: Andrea Zahler

Als der UBS-Angestellte an diesem Montagmorgen im Mai 2021 ins Treppenhaus geht, weiss er nicht, dass dies sein Todesurteil ist. Er arbeitet coronabedingt im Homeoffice in seiner Wohnung an der Herrligstrasse in Zürich-Altstetten und möchte aus dem Haus.