#VisionaryDreams – BMW’s Next Topmodel Mit einem interaktiven Streaming-Event beschreitet BMW Schweiz neue Wege im Marketing. Als Primetime-Show will und muss man sich mit den Platzhirschen der TV-Unterhaltung messen – etwa «Germany’s Next Topmodel». Lukas Rüttimann

«#VisionaryDreams», die erste Streaming-Show von BMW Schweiz, wurde von gegen 6000 Zuschauern im Livestream verfolgt. Foto: Artworth

Zugegeben, auf den ersten Blick mögen «Germany’s Next Topmodel» und «#VisionaryDreams» – so der Name der ersten Streaming-Show von BMW Schweiz – nicht viel gemeinsam haben. Beide haben einen deutschen Hintergrund, klar. Aber sonst sind eine Model-Show am TV und ein Corporate-Event im Internet zwei völlig verschiedene Dinge. Dass es trotzdem Sinn macht, die beiden Formate miteinander zu vergleichen, liegt am Anspruch. Immerhin will BMW mit dem interaktiven Event in einer Zeit ohne Publikumsmessen neue Wege hinsichtlich Marketing und Bindung einer jüngeren Kundschaft gehen. Und weil man für die Premiere die Primetime am vergangenen Donnerstag wählte, liegt es auf der Hand, dieses Vorhaben am Champion auf diesem Terrain zu messen: Heidi Klums gleichzeitig stattfindender Dauerwerbeshow «Germany’s Next Topmodel», kurz GNTM.