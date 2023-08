Böser Verdacht in Grossbritannien – Ex-Krankenschwester Lucy L. wegen Baby-Morden verurteilt – aber der Fall ist wohl noch grausamer als gedacht Lucy L. soll wegen des Mordes an 7 Säuglingen lebenslang hinter Gitter. Ermittler haben jetzt 30 weitere verdächtige Vorfälle ausgemacht. Insgesamt werden die Akten von 4’000 Babys untersucht.

Weitere Tötungsdelikte werden untersucht: Die angeklagte Lucie L. im Gerichtssaal von Manchester (10. August 2023). Foto: Elizabeth Cook (Keystone)

Die wegen mehrfachen Infanzids verurteilte britische Ex-Krankenschwester Lucy L. soll nach Ansicht der Anklage für den Rest ihres Lebens im Gefängnis bleiben: Staatsanwalt Nicholas Johnson forderte am Montag, die 33-Jährige zur Höchststrafe zu verurteilen. Eine «whole life order» genannte, tatsächlich lebenslange Haft sei gerechtfertigt. Es handele sich um mehrere, vorsätzliche Taten mit Elementen «sadistischen Verhaltens», sagte Johnson. Es handle sich um einen «sehr, sehr eindeutiger» Fall.

Bei der Verkündung am Montag waren gut ein Dutzend Angehörige der Opfer anwesend, wie die britische Nachrichtenagentur PA verlauten liess. Wann Richter James Goss das Strafmass bekannt geben wird, war zunächst unklar. Zuerst sollen die Erklärungen der betroffenen Familien verlesen werden.

Wohl noch deutlich mehr Fälle als gedacht

Lucy L. könnte einem Bericht zufolge versucht haben, noch deutlich mehr Kleinkindern zu schaden. Ermittler hätten bisher etwa 30 weitere «verdächtige Vorfälle» mit Babys während der Zeit von L. am Krankenhaus in Chester ausgemacht, schrieb die Zeitung «Guardian» am Montag. Die Polizei ist dabei, auch die Krankenakten von Babys, die im Frauenkrankenhaus von Liverpool geboren wurden, zu überprüfen, wo Letby ebenfalls arbeitete. Insgesamt prüfen die Behörden die Betreuung von 4’000 Neugeborenen für den Zeitraum von 2012 bis 2016.

Die Motive der 33-Jährigen sind trotz eines monatelangen Prozesses unklar. Sie wies die Vorwürfe bis zuletzt strikt zurück. Mittlerweile wurden Forderungen laut, wegen Beihilfe zum Totschlag gegen das damalige Management der Klinik im westenglischen Chester zu ermitteln. Immer wieder hatten Vorgesetzte oder Kollegen Verdacht geäussert. Doch sie wurden zurückgepfiffen und teils gezwungen, sich bei der Krankenschwester zu entschuldigen.

Nicht vor Gericht erschienen

L. verweigerte ihre Teilnahme an der Strafmassverkündung und erschien nicht vor dem Gericht in Manchester. Politiker und Angehörige forderten, L. notfalls mit Gewalt vorzuführen. Britische Gerichte haben aber keine Handhabe, die Anwesenheit von Straftätern zu erzwingen. Premierminister Rishi Sunak bezeichnete das Verhalten der ehemaligen Krankenschwester als feige.

«Die Regierung wird nach Wegen suchen müssen, wie sie die Konsequenzen für Angeklagte, die nicht anwesend sind, verschärfen kann. Entweder durch ein separates Verfahren, das eine weitere Freiheitsstrafe nach sich ziehen würde oder verbesserte Möglichkeiten zu schaffen, damit Angeklagte sich nicht verstecken können», wie Goss ausführte.

Über 10 Monate dauernder Prozess

Das Verfahren gegen Lucy L. dauerte mehr als 10 Monate und gilt als der längste Mordprozess im Vereinigten Königreich. Während des Prozesses, der im Oktober begann, bezeichnete die Staatsanwaltschaft L. als eine «berechnende und verschlagene» Opportunistin, die Kollegen gezielt verunsichert habe, um ihre «mörderischen Übergriffe» zu decken, wie die BBC schreibt.

Die Angehörigen der Opfer liessen Verlauten, sie seien den Geschworenen, die 145 Tage lang zermürbende Beweise zu hören bekamen, «für immer dankbar». L. hatte zwischen Juni 2015 und Juni 2016 Babys absichtlich Luft gespritzt, andere mit Milch zwangsernährt und zwei der Säuglinge mit Insulin vergiftet.

SDA/sme

Fehler gefunden?Jetzt melden.