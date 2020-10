Die besten Horrorfilme – Böses Haus Jetzt sollen wir wieder zu Hause bleiben, dort ist es wenigstens gemütlich. Wirklich? Diese 13 Spukhaus-Filme beweisen das Gegenteil – die Rangliste. Pascal Blum , Matthias Lerf , Philippe Zweifel

Es spukt im Haus. Oder stecken doch eher Menschen dahinter? Unsere Bestenliste besteht aus Klassikern und unbekannteren Werken. Montage SoZ

Lockdown, Homeoffice – Erholung oder Horror? Laut den Schweizer Netflix-Nutzern eher Letzteres, in den Top 10 befindet sich dort nämlich gerade die Serie «The Haunting of Bly Manor». Wir sehen zu Hause vielleicht nicht gerade Geister wie die Gouvernante im Landhaus, aber wer viel Zeit in der eigenen Wohnung verbringt, kann sich auch schön erschrecken: Was quietscht im Küchenschrank, wieso quillt eine schwarze Masse aus der Bodenleiste? Unheimliches entsteht, wo sich Vertrautes in Fremdes verschiebt, wo etwas auftaucht, «was in der Welt nicht gesagt werden kann» (Jacques Lacan).