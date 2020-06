A3 im Kanton Aargau – Bözbergtunnel wegen Fahrzeugbrand gesperrt Die Feuerwehr ist im Tunnel auf der Autobahn zwischen Basel und Zürich im Einsatz. fal

Der Tunnel ist vorübergehend für den Verkehr gesperrt. (Bild: Leserreporter 20 Minuten)

Im Bözbertunnel auf der A3 hatte sich am Donnerstagnachmittag Rauch entwickelt. Die Kantonspolizei Aargau bestätigte gegenüber 20 Minuten einen Fahrzeugbrand in einer der Röhren. Weitere Informationen würden am Freitag folgen.

Der Tunnel wurde gesperrt. Ob Personen verletzt wurden oder wie viele Fahrzeuge in den Zwischenfall involviert sind, ist noch nicht bekannt. Die Feuerwehr steht im Einsatz.