Angerichtet: Essen testen – Bohn Appétit: Veganer Brunch auf Bohnenbasis in Winterthur Wir testen den Brunch im Café Bohnenstück – ohne tierische Produkte und industriellen Zucker. Nicole Döbeli

Ein Bohnenstück in der Variante Himbeer. Es überzeugt ästethetisch wie geschmacklich. Foto: Nicole Döbeli

Brunch ohne Butter, Spiegelei und Räucherlachs, dafür mit viel Bohnen: Ist das lecker? Wir besuchen das Café Bohnenstück im Oberen Graben, das sich im Januar dieses Jahres erfolgreich über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert hat. Benannt ist es nach der Spezialität des Hauses, einem selbst kreierten Gebäck auf Basis von weissen Bohnen, das es in süssen und salzigen Varianten gibt.

Der kleine Aussenbereich ist liebevoll und einladend gestaltet, während das Innere des Cafés noch ein klein wenig steril wirkt. Zwei Cappuccinos – einmal mit Kuhmilch (5.50) und einmal mit Erbsenmilch (6.50) –, dann wird das Bohnenstück-Zmorge für 34 Franken serviert, das wir online in der veganen Version vorbestellt haben.

Power-Bowl, Bohnenstück und Etagere mit weiteren veganen Komponenten. Foto: Nicole Döbeli

Der Zmorge setzt sich zusammen aus einer Power-Bowl, einem Bohnenstück, einer Etagere mit Früchten, Käse, Honig und Konfitüre, Radieschen-Hummus und Kräutertofu. Dazu gibt es einen grossen Korb mit hausgemachten Brotsorten und ein Glas O-Saft.

Wir starten mit der Bowl, die aus einer Art Bohnenmousse besteht mit verschiedenen Toppings wie Kokosflocken, Schokocrunch und frischen Aprikosen. Es schmeckt köstlich und überhaupt nicht so gesund, wie die Beschreibung vermuten liesse. Die Basis erinnert entfernt an Vermicelles in Konsistenz und Geschmack, und wir würden jedes langweilige Frühstückmüesli sofort dafür hergeben.

Das Bohnenstück Himbeerlini mit Cashewfrosting hat eine angenehme Süsse, der Teig ist dank der Bohnen feucht, und frische sowie gefriergetrocknete Himbeeren runden den Geschmack mit Fruchtsäure ab. Eine zusätzliche Prise Salz hätte dem Teig zwar gutgetan, aber das Bohnengebäck ist ein überzeugendes Stück Patisserie. Die Variante Salted Caramel heben wir uns für den nächsten Besuch auf.

Am Radieschen-Hummus mögen wir vor allem die Erdnussnote, aber es ist uns etwas zu bitter. Die veganen Käsesorten sind gut ausgesucht, das frische Brot und die restlichen Komponenten ergeben einen runden Brunch mit interessanten Zutaten, der uns satt und zufrieden zurücklässt.

