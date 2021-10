Kolumne «Lomo» – Bond und ich Warum wirkt der Blazer von James Bond immer sauber und elegant, hat sich der «Landbote»-Kolumnist nach dem Kinobesuch gefragt. Hat der Agent eine geheime Gipfeli-Ess-Technik? Johannes Binotto

Mindestens einmal am Tag gehen die Schuhbändel des «Landbote»-Kolumnisten auf. Meist im dümmsten Moment. James Bond passiert das nie. Foto: Afp

Ich war im Kino. Habe mir den neuen James-Bond-Film angeschaut. Und ich habe wieder mal mit grossem Ärger gemerkt: James Bond kann einfach so viele Sachen besser als ich.

Ich rede hier gar nicht mal von den Tätigkeiten, für die der Geheimagent so besonders bekannt ist. Dass 007 besser als ich darin ist, Zeitbomben zu entschärfen, Pistolen nachzuladen, Helikopter zu fliegen oder hünenhafte Schurken mit einem gezielten Handkantenschlag in die Bewusstlosigkeit zu versetzen – geschenkt. Er hat das ja auch deutlich mehr geübt als ich.

Nein, es geht mir mehr um die kleinen, alltäglichen Dinge, bei denen ich mich durchaus auch auskenne. Wenn Bond zum Beispiel beim Frühstück ein Gipfeli zu sich nimmt, dann sieht er danach immer noch genauso elegant aus wie vorher. Bei mir indes sind jeweils das Hemd und die Hose so voller Brösmeli, dass ich mich nach dem Frühstück zuerst mal sauber schütteln muss.

Ich frage mich darum: Hat James Bond eine geheime Gipfeli-Ess-Technik, die den Brösmeli-Quotienten optimiert, oder besorgt er sich die Backwaren aus einer spezialisierten Bäckerei, deren Produkte besonders splitterarm und damit eleganzkompatibel sind?

Wenn Bond überhaupt mal an seinen Schuhen herumnestelt, dann um eine Laserkanone aus der Socke hervorzufummeln.

Und was ist mit Schuhbändeln? Mindestens einmal am Tag gehen bei mir an einem Fuss die Schuhbändel auf und ich muss sie wieder neu verknoten. Meist im dümmsten Moment. Das passiert James Bond nie. Wenn der überhaupt mal an seinen Schuhen herumnestelt, dann garantiert nicht um sie zu binden, sondern um irgendeinen Minifunksender aus dem Absatz oder eine Laserkanone aus der Socke hervorzufummeln.

Hat er eine bessere Schuhbindetechnik als ich? Eine, die garantiert, dass die Bändel auch bei Verfolgungsjagden quer durch einen ägyptischen Basar nicht aufgehen, aber trotzdem so locker zu lösen sind, dass er, wenn er mit einer seiner Freundinnen aufs Hotelzimmer geht, nicht erst zehn Minuten in der Garderobe sitzen muss, um die Schuhe auszuziehen.

Es sind diese Dinge, die mich beschäftigt haben, als ich im Kino sass. So sehr, dass ich der Thrillerhandlung kaum mehr folgen konnte. Warum er zum Beispiel da im Schurkenhauptquartier diese eine Bombe zündet, hab ich nicht verstanden. Ich hab mich nur gefragt: Warum hat Bond eigentlich nie beim Fingernagel diese kleinen Hautschüppchen, die so blöd abstehen und so saumässig wehtun, wenn man an ihnen herumreisst?

