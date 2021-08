Kampfansage an den Tourismus – Booking will zum Amazon des Reisens werden Die dominierende Hotel-Buchungsplattform will neu alles anbieten, was Touristen brauchen, vom Tisch im Restaurant bis zum Museumsticket. Doch das hat für Kunden und Anbieter seinen Preis. Jon Mettler

Für sie will Booking ein Rundum-Paket anbieten: Touristen diesen Sommer auf dem Dach des Mailänder Doms. Foto: Joan Mateu (AP)

Es ist eine Kampfansage von Booking an den klassischen Tourismus: Konzernchef Glenn Fogel kündigte im deutschen «Manager-Magazin» an, den Dienstleister zum Komplettanbieter zu machen.

Bislang konzentrierte sich das Internetportal vorrangig auf das Vermitteln von Hotelzimmern. Buchungen von Flügen oder Mietwagen waren ein Nebengeschäft. In Zukunft will Booking diese Bereiche verstärken und zusätzlich freie Tische in Restaurants, Museumstickets, Transfers und Ballonfahrten anbieten.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

Kundinnen und Kunden erhalten so die Möglichkeit, eine komplette Reise aus einer Hand zusammenzustellen. Für sie entfällt das aufwendige Prüfen von Angeboten mehrerer Anbieter. Und den Zahlungsvorgang müssen sie nur einmal ausführen.