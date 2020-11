Sparen in Winterthur – Bopp will «sehr bald» neues Budget vorlegen Nachdem der erste Budgetvorschlag vom Parlament zurückgewiesen wurde, will der Stadtrat aufs Tempo drücken. Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) will zeitnah ein neues Budget vorlegen – womöglich noch im November. Michael Graf

Sein erster Vorschlag wurde im Gemeinderat abgeschmettert. Nun will Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) bald ein neues Budget 2021 präsentieren. Foto: Madeleine Schoder

Das gab es in Winterthur in jüngerer Zeit noch nie: Am 26. 10. wies der Grosse Gemeinderat den Budgetvorschlag des Stadtrats mit klarer Mehrheit zurück. Stein des Anstosses war insbesondere die geplante Steuerfusserhöhung um sieben Prozentpunkte auf 129 Prozent. Doch ohne gültiges Budget droht Winterthur ab Januar der budgetlose Zustand, in dem nur noch zwingende Ausgaben möglich sind. Ein Szenario, das Finanzvorsteher Kaspar Bopp (SP) möglichst kurz halten will: «Ein budgetloser Zustand verursacht Mehrkosten und Mehraufwände in der Verwaltung», so Bopp.