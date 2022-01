Gartenfest am Regierungssitz – Boris Johnson entschuldigt sich – zumindest ein bisschen Er habe die Gartenparty im Mai 2020 als «Teil der Arbeit» betrachtet, sagte der britische Premier im Parlament. Ob er damit die eigene Partei besänftigen kann? Peter Nonnenmacher aus London

«Manches wurde einfach nicht richtig gemacht»: Der britische Premier Boris Johnson entschuldigte sich im Parlament für ein Gartenfest im Regierungssitz. Foto: Jessica Taylor (Keystone)

Seit er in die Politik ging, waren es seine Landsleute gewohnt, dass sich Boris Johnson noch aus den verzwicktesten Lagen befreien konnte. Mit seiner unbekümmerten Art, seinem bübischen Charme, seiner Skrupellosigkeit und seinen frechen Regelverstössen wusste sich der Mann immer neu aufzustellen. Heute Mittwoch aber, zur Fragestunde des Premierministers, fand sich Johnson erstmals in seiner Karriere in einem Netz selbst verschuldeter Handlungen gefangen, das selbst ihn nach festem Boden unter den Füssen strampeln liess.

Hatte er im Mai 2020 wirklich eine Gartenparty in 10 Downing Street organisiert – gegen die damals gültigen strikten Lockdown-Regeln? Und nahm er an der Veranstaltung persönlich teil? Schlimmer noch: Stritt er nicht bis vor kurzem entrüstet ab, von solchen unerlaubten Zusammenkünften jemals gewusst zu haben? Man habe ihm ja immer versichert, dass es etwas derart «Empörendes» überhaupt nie gegeben habe, hatte er noch im Dezember verkündet. Und er selbst habe «mit Sicherheit keine Regeln verletzt». Am Morgen vor der parlamentarischen Fragestunde bezichtigte ihn die Opposition indessen erstmals unverblümt der Lüge.