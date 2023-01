Kolumne Lomo – Bot statt Binott Der «Landbote»-Kolumnist hat seinen Text von einem Programm mit künstlicher Intelligenz schreiben lassen. Das Resultat ist eindeutig. Johannes Binotto

Hallo ChatGPT: «Schreib mir eine Kolumne im Stil von Johannes Binotto». Enter. Foto: Lionel Bonaventure / Afp

Momentan redet ja die ganze Welt aufgeregt über diese Künstliche Intelligenz Programme, die in Sekundenschnelle auf irgendwelche Fragen ganz flüssigen und durchaus nicht dummen Text generieren. Bereits schlagen die Schulen und Universitäten Alarm: Was wenn die Studis fortan die Seminararbeit nicht mehr selber schreiben? Und natürlich hab auch ich mich gefragt, ob ich mich als Kolumnist nun auch in Pension begeben muss, weil die Zeitungsredaktion sich fortan lieber von jungen unbezahlten Bots als von einem bezahlten Mittvierziger beliefern lässt.

Ich hab drum gleich selber mal die Probe aufs Exempel gemacht und die Software ChatGPT drum gebeten, an meiner Stelle eine Kolumne zu verfassen und ich kann sagen: Es ist die langweiligste Kolumne, die ich je nicht geschrieben habe. Auf meine Bitte «Schreib mir eine Kolumne im Stil von Johannes Binotto» kam nämlich als Antwort: «Die Welt der Technologie entwickelt sich ständig weiter, und es kann schwierig sein, mit den neuesten Trends und Entwicklungen Schritt zu halten. Ein Bereich, der in den letzten Jahren stark gewachsen ist, ist der Bereich der künstlichen Intelligenz (KI). KI hat das Potenzial, unsere Lebens- und Arbeitsweise zu revolutionieren, von der Automatisierung sich wiederholender Aufgaben bis hin zur Verbesserung der… »

Und so ging es dann noch lange weiter, bla bla bla, bis ich den Textschwall abbrach. Ehrlich gesagt, hab ich den Verdacht, dass die KI noch gar nie eine Kolumne von mir gelesen hat. Stattdessen hat sie einfach über sich selbst gequasselt, was ja eigentlich, wenn ich es mir so überlege, genau das ist, was Kolumnisten tun. Die KI hatte also gar keine Lust, meine Kolumne zu schreiben, sondern seine eigene. Und vielleicht ist das ja überhaupt die Erkenntnis, dass die KI gar nicht so sehr an uns, sondern viel stärker an sich selber interessiert ist. Texte für Menschen zu verfassen, ist möglicherweise nur die Zwischenstufe auf dem Weg dahin, dass die KI Texte für andere KIs schreibt.

So lange es indes noch Menschen und keine Bots sind, die meine Kolumne lesen, werd ich sie wohl noch weiterhin selber verfassen. Die KI hingegen kann ja derweil ihre eigene Zeitung mitsamt Kolumne gründen. Die wird dann wohl nur ausschliesslich von anderen KIs abonniert.

