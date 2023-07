Ist man erst mal durch Sicherheits- und Passkontrolle durch, hat man das Gefühl, der Welt abhandengekommen zu sein. Foto: Sabina Bobst

Ich melde mich mit dieser Kolumne aus dem Zwischenreich. Im Okkultismus bezeichnet man mit dem Zwischenreich jenen übersinnlichen Raum zwischen den eindeutigen Zuständen, zwischen den Zeiten, zwischen tot und lebendig, zwischen hier und dort. Es ist das Reich der Geistererscheinungen.

Die Schwerkraft mag hier noch funktionieren, doch die Kaufkraft ist hier offenbar ganz anders.

Aber bevor Sie sich nun allzu sehr zu gruseln anfangen und die Zeitung schreiend von sich werfen, lassen Sie mich versichern, dass das Zwischenreich gar nicht so etwas Ungewöhnliches ist, und wahrscheinlich waren Sie selbst auch schon mal dort. Das Zwischenreich, von dem aus ich diese Kolumne schreibe, ist nämlich ein Gate des Flughafens Zürich, während ich auf meinen Abflug warte. Doch obwohl auch hier die üblichen physikalischen Gesetze gelten (gerade eben ist mir mein Apfel runtergefallen), scheint hier doch vieles anders. Die Schwerkraft mag hier noch funktionieren, doch die Kaufkraft ist hier offenbar ganz anders, wenn ich mir die Preise anschaue, die ein Kaffee hier kostet. Wo bin ich?

Ist man erst mal durch Sicherheits- und Passkontrolle durch, hat man das Gefühl, der Welt abhandengekommen zu sein. Einen Weg zurück scheint es nicht zu geben. Die Türen gehen alle nur in eine Richtung auf. Ich grüble, was ich alles hätte irgendwo liegen lassen haben können, und taste im Minutentakt durch alle meine Taschen, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. Trotz aller Kontrolle fühle ich mich im Zwischenreich schutzlos, nackt – obwohl ich doch Hosen und Hemd trage (ich hab mich grad eben noch mal davon überzeugt).

Sehen mir die anderen Reisenden an, wie wacklig ich mich fühle? Doch wenn ich in ihre Gesichter blicke, dann bemerke ich, dass es ihnen wohl genauso geht. Auch der Mann gegenüber wühlt kontinuierlich durch seinen Rucksack, und das Kind, das seine Mutter immer wieder fragt: «Wann geht es los?», erhält von ihr nur einen leeren fragenden Blick. Derweil sprechen die Menschen in Uniformen, die an den einzelnen Gates hinter ihren Pulten stehen, hin und wieder Städtenamen in ein Mikrofon wie eine hypnotische Beschwörungsformel. Und dann wird auch ein Herr S. ausgerufen, er solle sich doch bitte am Gate E32 melden. Wohin er wohl verschwunden ist, der Herr S.? In ein weiteres Zwischenreich im Zwischenreich? Und wie teuer dort wohl der Kaffee ist?

