GP Türkei – Bottas gewinnt Regenrennen, Verstappen übernimmt WM-Führung Der Finne triumphiert im Mercedes erstmals nach fast einem Jahr. Im WM-Klassement kommts erneut zu einem Leaderwechsel, weil Lewis Hamiltons Aufholjagd nur halbwegs gelingt.

Erster Sieg in diesem Jahr, erster Sieg in der Türkei: Valtteri Bottas machte das Beste aus seiner Poleposition. Foto: Keystone

Max Verstappen hat bei Lewis Hamiltons holpriger Formel-1-Aufholjagd in der Türkei die WM-Führung zurückerobert. Im Regen von Istanbul verdrängte der Red-Bull-Pilot als Zweiter hinter Gewinner Valtteri Bottas den siebenmaligen Weltmeister wieder von der Spitze. Nach einer Strafversetzung rettete sich Hamilton im am Ende packenden Reifenpoker verbissen von Rang 11 noch auf Platz 5.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

In der WM-Wertung liegt der Brite nun sechs Punkte hinter dem Niederländer, der vor zwei Wochen in Russland furios von Rang 20 auf 2 gerast war. Verstappens Teamkollege Sergio Pérez wurde Dritter. «Haha, yes», schrie Bottas über den Boxenfunk.

«Es ist alles möglich», sagte Mercedes-Teamchef Toto Wolff vor dem Erlöschen der Roten Ampeln angesichts der schwierigen Wetterbedingungen. Nebel und Nieselregen rund um den Intercity Istanbul Park zwangen Hamilton & Co. zunächst zu Intermediates. «Ich muss, ich will das Rennen irgendwie gewinnen», verkündete der Weltmeister, der nach einem regelwidrigen Motorentausch statt von Rang 1 nur von Platz 11 starten durfte.

Denksport für die Kommandostände

Erster Profiteur war sein Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, der das Feld in die 170 Meter bis zur ersten Bremszone führte. Direkt dahinter lauerte Verstappen, der allerdings schon das ganze Wochenende über die Balance seines Red Bull geklagt hatte. An Bottas kam der Niederländer nicht vorbei, Hamilton machte ebenfalls zunächst kaum Boden gut, arbeitete sich dann aber nach vorne. Erst überholte er Yuki Tsunoda und Lance Stroll, dann Lando Norris und Pierre Gasly. Die Intermediates verloren immer mehr an Profil, das richtige Timing für Reifenwechsel beschäftigte die Kommandostände.

Bottas bestimmte vorne das Tempo mit sicherem Vorsprung auf Verstappen. Hamilton kämpfte spektakulär Rad an Rad gegen Pérez im zweiten Red Bull, hängte aber erstmal fest.

Verstappen kam in der 37. Runde als erster Pilot aus der Spitzengruppe an die Box, fiel aber nur auf Platz 3 zurück. Bottas erhielt einen Umlauf später frische Intermediates. Hamilton ging auf Risiko. Der siebenmalige Weltmeister zögerte seinen Boxenstopp so lange heraus wie nur möglich. Ein Jahr nach seinem vorzeitigen Titelgewinn in der Türkei, als er in einem Regenchaos von Position 6 noch ganz nach vorne gefahren war, wollte er zumindest den Sprung auf das Podest erzwingen.

In Runde 51 war es dann so weit, der erste Reifensatz war abgefahren. Hamiltons Dienstwagen erhielt nun frische Gummis. Bei der Rückkehr auf die Strecke verlor er zwei Plätze und war Fünfter. Hamilton musste sich nun sogar noch gegen den drängenden Gasly im Alpha Tauri wehren, er verteidigte aber immerhin noch seinen Rang.

Keine Punkte gabs für die Alfa-Romeo-Fahrer. Antonio Giovinazzi und Kimi Räikkönen, die von den Positionen 16 und 17 ins Rennen gegangen waren, arbeiteten sich zwar nach vorne, verpassten die Top 10 mit den Plätzen 11 und 12 aber.

dpa

Fehler gefunden?Jetzt melden.