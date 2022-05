Feuerwehreinsatz in Aadorf – Brand eines Wohnhauses verursacht hohen Sachschaden Am Freitagmittag brannte in Aadorf TG ein Reiheneinfamilienhaus. Nach Angaben der Kantonspolizei Thurgau wurde niemand verletzt, es entstand aber ein Sachschaden von rund 100’000 Franken. Thomas Münzel

Hat der Grill im Garten den Hausbrand ausgelöst? Foto: Kantonspolizei Thurgau

Eine aufmerksame Anwohnerin in Aadorf alarmierte am Freitagmittag die Feuerwehr. Sie hatte kurz nach 12.45 Uhr einen Brand auf dem Sitzplatz eines Reiheneinfamilienhauses an der Schulstrasse entdeckt. Die Feuerwehr Aadorf und die Stützpunktfeuerwehr Frauenfeld waren mit rund 40 Einsatzkräften rasch vor Ort und löschten das Feuer, das bereits auf die Fassade und den Dachstock übergegriffen hatte.

Bewohner versuchten, das Feuer selber zu löschen