Feuerwehreinsatz in Winterthur – Brand in der Maurerschule Die Maurerschule musste am Montagmorgen wegen starker Rauchentwicklung evakuiert werden. Grund war ein brennender Abfallkübel. Till Hirsekorn Thomas Münzel

Die Feuerwehr musste am Montagvormittag mit 17 Personen ins Mattenbachquartier ausrücken. Foto: PD

Grosse Aufregung heute Morgen um 9 Uhr in der Maurerschule am Unteren Deutweg im Quartier Mattenbach, gleich neben der Kirche Herz Jesu: Wegen starker Rauchentwicklung musste die Feuerwehr ausrücken und das Schulhausgebäude der Oberstufe evakuieren. Laut Schutz & Intervention war im Untergeschoss in einer Toilette ein Kübel in Brand geraten. Verletzte gab es keine.