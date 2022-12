Grossbrand in Winterthur – Brand wird die Feuerwehr die ganze Nacht beschäftigen Der Kindergarten neben dem Stadion Schützenwiese stand am Dienstag­vormittag in Brand. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten zogen sich bis am Abend hin. Das historische Gebäude erlitt Totalschaden. Roger Meier Till Hirsekorn Rafael Rohner

1 / 8 Um 11 Uhr stieg immer noch dicker Rauch über dem Gebäude an der Schützenstrasse auf, das vorher als Kindergarten genutzt wurde. Foto: Till Hirsekorn

Die Flammen im Kindergarten an der Schützenstrasse loderten bis am Dienstagnachmittag. Rauchschwaden schraubten sich in den Himmel, und im Neuwiesenquartier stank es tagsüber nach verbranntem Baumaterial. Für die Feuerwehr war der Brand schwer zu löschen – das alte Gebäude drohte einzustürzen, und sie konnte das Feuer zuerst nur von aussen bekämpfen.

Nachdem es den Einsatzkräften gelungen war, das Dach mit schweren Baumaschinen zu entfernen und die Mauern mit einem Bagger abzutragen, konnten sie Schritt für Schritt zu den verschiedenen Brandherden vordringen und sie von Drehkranen aus löschen.

Die Arbeiten zogen sich in den Nachmittag hinein. «Und wir werden eine Nachtwache aufstellen müssen», sagt Jürg Bühlmann, der Kommandant von Schutz und Intervention Winterthur. Es gebe nach wie vor überall Glutnester. Das Haus ist über 280 Jahre alt. Es wurde viel Holz verbaut, und das Gebäude war mit Papier und Schilf isoliert. Das mache die Lage unberechenbarer. «Überall hat es unbekannte Hohlräume, in denen sich das Feuer ausbreiten konnte», meint Bühlmann nach über zehn Stunden Einsatz. Das Haus sei nach wie vor stark einsturzgefährdet. Der Brandermittlungsdienst konnte mögliche Ursachen noch gar nicht abklären.

Verletzt wurde beim Grossbrand niemand, zur Zeit des Brandausbruchs befand sich laut Kantonspolizei niemand im Gebäude. Man gehe von einem Sachschaden von über einer Million Franken aus. «Totalschaden», bilanziert Bühlmann. Das Gebäude sei nicht mehr benutzbar. Man rette an Inventar, was noch zu retten sei.

Feuerwehr löscht seit den Morgenstunden

Rund 100 Feuerwehrleute waren während der mehrstündigen Löscharbeiten laut Kapo mit dem Brand beschäftigt. Das Feuer brauch am frühen Dienstagmorgen aus. Kurz vor 5 Uhr habe ein Passant Rauchschwaden aufsteigen sehen und die Feuerwehr alarmiert. Bald waren die Einsatzkräfte vor Ort und begannen im Dunkeln mithilfe von Scheinwerfern zu löschen.

Weil die Feuerwehr nicht nah genug an den Brandherd herankam, brach sie letztlich das Dach des über 200 Jahre alten Hauses auf. Video: Till Hirsekorn

Gegen 9 Uhr brachen die Flammen durch das Dach des Kindergartens. Feuerwehrleute kämpften sich mit ihren Schläuchen durch die Rauchsäule und spritzten unablässig Wasser in den Dachstock. Nach und nach verwandelte sich das Dach in ein schwarzes Gerippe. Auch von unten versuchten Feuerwehrleute den Brand einzudämmen, während im Erdgeschoss durch die Fenster Flammen zu sehen waren.

Wegen des beissenden Rauches wurden die Anwohner am Morgen dazu angehalten, Türen und Fenster zu schliessen. Gleich vis-à-vis, keine 30 Meter entfernt, liegen zwei Wohnblocks. Um 13.30 Uhr wurde die Warnung aufgehoben.

Altwegg: «Müssen improvisieren»

Bis zum Brand gingen tagsüber 60 Kindergärtler und Kindergärtlerinnen aus drei Klassen im Haus ein und aus, das nun zur Brandruine geworden ist. Und auch ein halbes Dutzend Hühner lebte im Vorgarten in einem Stall. Sie blieben laut Kapo ebenfalls unversehrt und wurden evakuiert.

Eine Mutter beobachtete die Löscharbeiten aus sicherer Distanz mit ihrem Jungen auf dem Arm: «Mein Sohn ging hier in den Chindsgi.» Gegen 7 Uhr habe ihr eine Freundin ein erstes Bild geschickt. Wenig später seien die Eltern über die Schul-App über den Brand informiert worden.

Für Eltern, die ihre Kinder nicht kurzfristig zu Hause betreuen konnten, fand sich im nah gelegenen Primarschulhaus Neuwiesen eine Zwischenlösung. «Das wird auch bis Ende Woche so bleiben», sagt Schulstadtrat Jürg Altwegg (Grüne). Wie es nach den Ferien genau weitergehe, sei noch offen. Es führe wohl kein Weg daran vorbei, die Kinder vorerst auf die umliegenden Schulhäuser und Kindergärten zu verteilen. Für die ersten Jahre könne man wahrscheinlich mit zusätzlichen Schulpavillons überbrücken. «Aber letztlich müssen wir wohl ein neues Schulhaus bauen», meint Altwegg, der sich vor Ort ein Bild gemacht hat.



Schulraum ist in Winterthur schon heute knapp. Bis 2035 rechnet die Stadt mit rund 80 zusätzlichen Klassen. Im Zentrum, wie dem Neuwiesenquartier, aber vor allem in den Quartieren. Dafür braucht es mehrere neue Schulhäuser. Altwegg sagte in einem Interview mit dieser Zeitung, er rechne mit Investitionen von bis zu einer Milliarde Franken.

Historisches Haus wurde gezügelt

Der Kindergarten ist nach dem stundenlangen Brand definitiv abbruchreif. Gemäss Angaben des Vereins Frauenstadtrundgang wurde das Gebäude im Jahr 1739 als Schützenhaus in der Nähe des Stadthauses errichtet. 1837 wurde es von der Stadthausstrasse an seinen heutigen Standort verlegt. Für die Anwohner des Neuwiesenquartiers handle es sich dabei um viel mehr als nur ein historisches Gebäude: Mehrere Generationen seien dort in den Chindsgi gegangen, schreibt der Verein auf Facebook.

Das Stadion des FC Winterthur, das sich direkt neben dem Kindergarten befindet, ist nicht vom Brand betroffen, wie der Verein seinen Fans bereits früh via Social Media mitteilte.

Die Abbrucharbeiten bei der Brandruine gehen voraussichtlich am Mittwoch weiter.







Till Hirsekorn ist Lokalredaktor beim Landboten. Schwerpunktmässig berichtet er zu den Themen Bau, Verkehr, Gesundheit und Politik. Er hat an der Universität Zürich Allgemeine Geschichte, Politikwissenschaften und Europarecht studiert. Mehr Infos @tillhirsekorn Rafael Rohner ist stellvertretender Leiter im Ressort Region Winterthur. Er arbeitet seit 2010 im Journalismus und hat einen Bachelor in Kommunikation sowie einen eidg. Fachausweis als Umweltfachmann. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.