Feuer in Wiesendangen – Brand in Hühnerzucht mit 18’000 Tieren – keine Verletzten Am Freitagnachmittag verursachte ein Brand in Gundetswil einen hohen Sachschaden. Menschen und Tiere wurden nicht verletzt.

Weder Tiere noch Personen sind dem Brand zum Opfer gefallen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Kurz vor 14 Uhr am Freitagnachmittag ging bei der Einsatzzentrale von Schutz & Rettung Zürich eine Meldung ein: In einer Hühnerzucht in Gundetswil mit rund 18’000 Tieren brenne es. Die Rettungskräfte rückten mit einem Grossaufgebot aus, wie die Kantonspolizei Zürich schreibt. Gundetswil befindet sich auf dem Gemeindegebiet Wiesendangens.

Durch den Löscheinsatz der Feuerwehren konnte das Feuer, das neben dem Gebäude ausgebrochen war, schnell gelöscht werden. Der Sachschaden an der Gebäudefassade sowie am Lagermaterial wird auf mehrere zehntausend Franken geschätzt. Durch diesen Brand wurden weder Personen noch Tiere verletzt, wie die Polizei weiter mitteilt.

Brandursache noch nicht bekannt

Die Ursache des Feuers ist derzeit nicht bekannt. Die Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich nahmen die Untersuchungen auf. Wegen des Feuers musste die Zubringerstrasse zum Gebäude abgesperrt werden. Die Feuerwehr richtete eine Umleitung ein.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr von Schutz & Intervention Winterthur und die Feuerwehr Wiesendangen, unterstützt durch die Feuerwehr Andelfingen, im Einsatz. Vorsorglich war ebenfalls eine Ambulanz des Rettungsdienstes Winterthur vor Ort.

