Feuer in Wilen bei Neunforn – Brand in Küche fordert verletzte 84-jährige Frau Aus noch nicht bekannten Gründen geriet am Donnerstagmorgen vor dem Ofen gelagertes Holz in Brand. Der Sachschaden beträgt einige Tausend Franken.

Bei dem Brand wurde eine Frau mittelschwer verletzt. Symbolbild: Kantonspolizei Zürich

Am Donnerstagmorgen wollte eine Frau kurz nach 10.30 Uhr ihren Kachelofen in der Küche anfeuern. Wie die Kantonspolizei Zürich schreibt, geriet dabei aus bislang nicht bekannten Gründen vor dem Ofen gelagertes Holz in Brand. Die 84-Jährige wurde mittelschwer verletzt. Die eingetroffenen Feuerwehrleute brachten die Flammen schnell unter Kontrolle und verhinderten das Ausbreiten des Brandes auf das restliche Haus. Die verletzte Frau wurde mit einem Rettungshelikopter in ein Spital geflogen. Nach ersten Schätzungen dürfte der Sachschaden einige Tausend Franken betragen, wie die Polizei weiter mitteilt.

Die genaue Brandursache wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdienstes der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen in Wilen bei Neunforn, das auf dem Gemeindegebiet Stammheims liegt, die Stützpunktfeuerwehr Weinland, die Feuerwehr Stammheim, ein Rettungshelikopter der Rega, je ein Rettungswagen der Kantonsspitäler in Winterthur und in Frauenfeld sowie die zuständige Statthalterin im Einsatz.

mps

