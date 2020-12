Kriminalität in Winterthur – Brand in Stadtkirche: 15-Jähriger noch immer in Obhut Keiner der drei Brandfälle, die im letzten halben Jahr für Aufsehen sorgten, ist bislang abgeschlossen. Till Hirsekorn

Wurde bei Brand zerstört: Das Krippenspiel in der Stadtkirche. Foto: Marc Dahinden

Vor einem Monat brannte es in der Stadtkirche. Der Brand ist hinter dem Kirchenschiff ausgebrochen, zerstörte das Krippenspiel und verrusste die Orgel. Sachschaden: mehrere Zehntausend Franken. Als Verdächtigen verhaftete die Polizei einen 15-Jährigen.

Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Der Jugendliche befinde sich nach wie vor unter der Obhut der Jugendanwaltschaft. Dabei könne es sich beispielsweise um eine vorsorgliche Unterbringung handeln, heisst es dort. Weitere Angaben mache man nicht.

Über halbes Jahr U-Haft

Noch viel länger, seit fast einem halben Jahr, ist die Person in Haft, die im Sommer vor dem Post-Verteilzentrum in der Grüze mutmasslich einen Lieferwagen und drei Kastenwagen angezündet hat. Der oder die Verdächtige ist seit letzter Woche nicht mehr in Untersuchungshaft, sondern in einem stationären Aufenthalt untergebracht, was auf eine Therapie in einer geschlossenen Anstalt hindeutet. Die Oberstaatsanwaltschaft wird auf Anfrage nicht genauer.