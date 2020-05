Feuer in Rorbas – Brand in Tiefgarage Am Samstagmorgen brannte in Rorbas eine Tiefgarage. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden.

In dieser Tiefgarage in Rorbas ist am Samstag ein Feuer ausgebrochen. Bild: Kapo Zürich

Kurz nach 5.30 Uhr ging bei der Einsatzzentrale von Schutz und Rettung die Meldung ein, dass es in einer Tiefgarage brenne. Die sofort ausgerückten Einsatzkräfte konnten das Feuer rasch unter Kontrolle bringen. Ein Fahrzeug brannte jedoch vollständig aus; weitere Autos wurden teilweise stark beschädigt.

Hoher Sachschaden

Aufgrund der Rauch- und Russentwicklung wurden die gesamte Garage sowie diverse Kellerabteile in der Liegenschaft in Mitleidenschaft gezogen. Die Bewohner wurden vorsorglich evakuiert; sie sind unverletzt und konnten in der Zwischenzeit in ihre Wohnungen zurückkehren. Der entstandene Sachschaden wir auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt.

Wie die Kantonspolizei Zürich am Samstag mitteilt, ist die genaue Brandursache zurzeit nicht geklärt und wird untersucht.

( ahu )