Keine Verletzten – Brand in Volketswil verusacht Sachschaden von über 100'000 Franken Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus ist am Freitagmittag in Volketswil ein Sachschaden von über hunderttausend Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

Beim Zimmerbrand wurde niemand verletzt. Kantonspolizei Zürich

Bei einem Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Volketswil ZH ist am Freitagmittag ein Sachschaden von über 100'000 Franken entstanden. Verletzt wurde niemand.

Vier Wohnungen sind vorläufig nicht mehr benutzbar, wie die Zürcher Kantonspolizei am Freitagabend mitteilte. Für die betroffenen zwölf Personen wurde durch die Gemeinde eine Unterkunft organisiert. Wie es zum Brand kommen konnte, war am Freitag noch unklar.

SDA/SDA

Fehler gefunden?Jetzt melden.