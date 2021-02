Senior aus Oberstammheim im Spital – Brand verursacht riesigen Schaden Wegen eines Feuers in einem Einfamilienhaus in Oberstammheim ist am Freitagnachmittag ein Schaden von mehreren Hunderttausend Franken entstanden. Der Hausbesitzer ist mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht worden.

Warum das Feuer wütete, wird nun von Spezialisten abgeklärt. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Freitag kehrte ein betagter Hausbesitzer kurz nach 13 Uhr in Oberstammheim in sein Zuhause zurück. Als er das Einfamilienhaus betrat, wurde er von starkem Rauch überrascht. Der Alleinstehende verlor die Orientierung und konnte mittels Notruf über sein Notfallarmband Hilfe anfordern, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Angehörige retteten den Mann aus dem Haus

Während der Senior mit einem Rettungsfahrzeug ins Spital gefahren wurde, dämmten die alarmierten Löschkräfte das Feuer ein. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere Hunderttausend Franken. Die genaue Brandursache wird derzeit durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei abgeklärt.

mcp